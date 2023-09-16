AYM kararı yine çiğnendi: Cumartesi Anneleri'ne 964. haftada da kelepçe

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda düzenlemek istediği oturma eylemi ve basın açıklaması, AYM kararlarına rağmen 964. haftada da engellendi. Galatasaray Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri’nin 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı’nda düzenlediği oturma eylemi ve basın açıklaması bu hafta da engellendi. Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, AYM kararlarına rağmen 964. haftada da kelepçeyle gözaltına alındı.

Adalet arayışları bir kez daha engellenen Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gözaltına alındıkları aktarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü ve Beyoğlu Kaymakamı size soruyoruz.

Hanife Yıldız'ın "Ben evladımı size vermişim evladımı istiyorum" çığlığına bir yanıtınız var mı ? #CumartesiAnneleri964Hafta pic.twitter.com/SQk9WawZ9Q — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) September 16, 2023

HUKUKSUZLUK DEVAM EDİYOR

Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü hafta (25 Ağustos 2018) buluşmasına düzenlenen polis müdahalesinde 23 kişi gözaltına alınmış, ardından 46 kişiye 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla dava açılmıştı.

1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, 700. haftadaki polis müdahalesini AYM'ye taşımış, AYM 'kötü muamele' iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Cumartesi Anneleri nisan ayının ilk haftasından beri cumartesi günleri Galatasaray Meydanı'na çıkmak istiyor ancak AYM’nin kararı Beyoğlu Kaymakamlığı’na tebliğ edilmesine rağmen eylemleri engellenen Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, polis ablukasıyla gözaltına alınıyor.