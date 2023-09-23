AYM kararı yine yok sayıldı: Cumartesi Anneleri 965. haftada da gözaltına alındı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda düzenlemek istediği oturma eylemi ve basın açıklaması, AYM kararlarına rağmen 965. haftada da engellendi. Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları bir kez daha gözaltına alındı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için 1995'ten bu yana Galatasaray Meydanı’nda düzenlediği oturma eylemi ve basın açıklaması bu hafta da engellendi.

Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, AYM'nin hak ihlali kararlarına rağmen 965. haftada da kelepçeyle gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray Meydanı'nın polis ablukasındaki hali gösterildi.

İnsan Hakları Derneği Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyonu üyesi ve kayıp yakını Besna Tosun da gözaltına alındıklarını ifade etti.

HUKUKSUZLUK DEVAM EDİYOR

Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü hafta (25 Ağustos 2018) buluşmasına düzenlenen polis müdahalesinde 23 kişi gözaltına alınmış, ardından 46 kişiye 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla dava açılmıştı.

1995'te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak'ın ablası Maside Ocak, 700. haftadaki polis müdahalesini AYM'ye taşımış, AYM 'kötü muamele' iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Cumartesi Anneleri nisan ayının ilk haftasından beri cumartesi günleri Galatasaray Meydanı'na çıkmak istiyor ancak AYM’nin kararı Beyoğlu Kaymakamlığı’na tebliğ edilmesine rağmen eylemleri engellenen Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, polis ablukasıyla gözaltına alınıyor.