AYM kararları herkesi bağlar

AYM'nin hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için, meslektaşları İstanbul Adliyesi önünde nöbete devam ediyor. AYM başkanı Arslan ise kararlarının herkes için bağlayıcı olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesinin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının üzerinden 6 gün geride kaldı. AYM, Atalay'ın derhal tahliye edilmesi yönünde karar verdi ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi dün de karar vermeden dağıldı.

Duvar'ın haberine göre Gezi davasında kararı veren 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde yer alan hakimlerden Murat Bircan'ın AKP'den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkmıştı. Bircan'ın raporlu ve izinli olan iki hakimden biri olduğu öğrenildi. Bircan, geçen hafta adliyedeydi. Gezi davasında oyçokluğuyla çıkan kararda sanıklar aleyhine mahkeme başkanı Mesut Özdemir'le birlikte oy kullanan Bircan'ın 3 günlük rapor aldığı öğrenildi.

ADLİYEDE NÖBET

Atalay'la ilgili halen bir karar verilmemesi nedeniyle, Atalay’ın meslektaşları ve arkadaşları, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesindeki oturma eylemine dün de devam etti. Themis heykeli önünde oturan avukatlar, AYM kararının uygulanmasını talep etti. Avukatların eylemine Gezi direnişinde hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan da destek verdi. Adliyedeki nöbete katılan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Bu hukuksuzluğun bir an önce sona ermesi, Can Atalay hakkında derhal tahliye kararı verilmesi ve Can'ın yemin ederek görevine başlanmasının sağlanması gerekiyor. Bugün için talebimiz budur. Karar verilene kadar burada beklemeye devam edeceğiz" dedi.

TİP miletvekilleri Erkan Baş, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil, 13. Ağır Ceza Mahkemesi kaleminden bilgi almak için görüşme talep etti. Ancak özel güvenlikler, kapıyı tutarak vekillerin ve avukatların içeri girmesine engel oldu.

ARSLAN’DAN AÇIKLAMA

AYM Başkanı Zühtü Arslan AYM kararlarının herkesi, her kurumu bağladığını belirterek; Mahkemelerin AYM kararlarını dikkate alarak karar vermesiyle bireysel başvuruların azalacağını söyledi. İzmir'deki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Arslan, demokratik hukuk devletlerinde yorum karmaşasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Arslan, bu ortaya çıktığında artık farklı kişilere, farklı hukukun uygulanması gibi bir sorunla karşı karşıya kalınabileceğini, bu durumda Anayasa hükümlerinin yeknesak bir şekilde yorumlanması gerekliliğinin ortaya çıkacağını ifade ederek, bunu çözecek organın da Anayasa Mahkemesi olduğunun altını çizdi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da Can Atalay’ın AYM kararına rağmen serbest bırakılmamasını ilişkin Meclis Genel Kurulu’nda konuştu.

MECLİS’TE BİR KİŞİ EKSİĞİZ

Beştaş, “Bu ülkede, bu Meclis 600 kişi değil, 1 eksiğiz hâlâ. Türkiye’de yerel mahkemeler neye dayanarak direniyor? Demirtaş, Yüksekdağ kararına, AİHM kararına yerel mahkeme direniyor, Can Atalay’ın kararına yerel mahkeme direniyor, sevgili Gültan Kışanak’ın ceza süresi doldu, CMK’ye göre 7yılı geçti, yerel mahkeme direniyor. Bunların tamamının, bu garabetin sona ermesi gerekiyor ve Can Atalay’ın bir an önce bu sıralarda yerini alması için biz tekrar çağrıda bulunuyoruz. Yerel mahkemenin hakikaten bu kadar sürüncemede bırakması, hukuk devleti olmadığımızın bir kez daha ilan edilmesi anlamına geliyor” ifadelerinde bulundu.