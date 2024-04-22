AYM kararları yok hükmünde

Haber Merkezi

Seçimlerin tamamlanmasıyla beraber ülke siyasetinde yeni bir dönemin daha kapısı açıldı. Yerel seçimlerden çıkan sonuçlar AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha yenilebilirliğini kanıtladı. Mayıs seçimlerinin ardından sancılı bir değişim süreci yaşayan muhalefet süreçten başarı ile ayrılırken bu kez Saray rejimini değişim sancısı sarmış vaziyette.

Gündemde sıkça kendine yer bulan Anayasa değişikliği tartışması ise hem ülkenin sorunlarını gizlemek için kullanılırken hem de gelecek dönem iktidarın yol haritasını belirlemesi için araç olarak kullanılıyor.

Son olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Anayasa çıkışına CHP’den kırmızı ışık yakılmış, ‘önce var olan Anayasa’yı uygulayın’ mesajı verilmişti. Ancak tartışmalar bununla da sınırlı kalmadı. AKP içerisindeki isimlerin mesajları da parti içerisinde tartışmalara yol açtı. Saray’ın danışmanı Mehmet Uçum’un daha önce kürsüden Erdoğan’a seslenen MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 50+1 vurgusunu tekrar etmesi AKP içerisinden birçok ismin tepkisini çekmiş, Uçum’un Saray’dan bir an önce tasfiye edilmesini isteyenler olmuştu.

Anayasa tartışmasının gündemde bu denli yer bulmasının ana sebebi ise Anayasa’da değişiklik olmadan Erdoğan’ın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olamaması. Siyasetin yüksek perdesinde irili ufaklı bu tartışmalar sürerken ülkedeki hukuksuzluklar ise bir türlü bitmiyor. Geçtiğimiz hafta resmi gazetede yayımlanan bir karara göre Anayasa Mahkemesi, İyi Haber Yayın Organizasyonu ile Sabah Yıldızı Radyo ve Televizyon Yayın İletişim Kurulu hakkında bir kez daha hak ihlali kararı verdi.

İyi Haber Yayın Organizasyonu ve Sabah Yıldızı Radyo ve Televizyon Yayın İletişim Kurulu, daha önce RTÜK’ün ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiği gerekçesi ile AYM’ye başvurdu. Ancak AYM’nin hak ihlali verdiği karara rağmen RTÜK bu kararı uygulamaya koymadı. Bunun ardından AYM, RTÜK’ün hak ihlallerini gidermediğine hükmederek iki yayıncı kuruluşa da tazminat ödenmesine karar verdi. Ulusal yayın yapma hakları engellenen kuruluşlar için AYM bir kez daha hak ihlali kararı verse de bu kararın uygulanıp uygulanmayacağı ise muallak. Daha önce TİP Hatay Milletvekili Can Atalay özelinde ortaya çıkan AYM-Yargıtay krizi gibi birçok davada AYM kararları uygulanmamış, iktidar eliyle ısrarla yetki tartışmaları yapılmıştı. Hukukçular AYM kararlarının bağlayıcılığını dile getirirken mevcut olan Anayasayı uygulamayan iktidar bloğunun yeni Anayasa tartışmaları ise tepki çekmeye devam ediyor.