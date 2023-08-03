AYM mağduriyeti

Tutuklu gazeteci Murat Selenoğlu için AYM’ye 3 yıl önce başvuruldu, ancak hâlâ karar çıkmadı. Avukat Aracı, “Cezaevine girdiğinde bebeği büyüdü, mağdur ediliyor” dedi.

Sercan MERİÇ

Mersin’de 2006’da katıldığı kimi eylem ve etkinlikler nedeni ile “yasa dışı örgüt üyesi olmak” iddiasıyla hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen gazeteci Murat Selenoğlu, 3 yıl önce başvurduğu Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararını bekliyor.

Selenoğlu, bundan tam 17 yıl önce katıldığı basın açıklamaları gerekçe gösterilerek, “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Selenoğlu hakkında verilen ceza, Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onandı. Ancak söz konusu karara Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca itiraz edildi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2019’da bu itirazı reddetti. Selenoğlu, 11 Kasım 2021’de Trabzon’da gözaltına alındı, ardından da Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Selenoğlu’nun avukatı Sevil Aracı, müvekkilinin mağdur edildiğini belirterek “Müvekkillerin örgüt üyesi olduklarına dair dosyada tek bir somut delil elde edilememiştir. Müvekkillerin ilişkisi olduğu söylenen kurumlar; Atılım, ESP, SGD, EKD gibi haklarında daha önceden adli mercilerde tahkikat yapılmamış olan, ülkenin demokratikleşmesi için faaliyet yürüten, yasadışı hiçbir örgütle bağlantısı olamayan kurumlardır” dedi.

AYM KARAR VERSİN

Aynı tarihlerde yine ESP faaliyetlerine katılma suçlaması ile başka illerde açılan soruşturmalar ve verilen cezalar hakkında Yüksek Mahkeme’ye başvuru yapıldığını anlatan Av. Aracı, “AYM yasal kurumların eylemlerine katılmanın yasadışı örgüt üyeliğine delil gösterilemeyeceğine dair kararlar vermiştir. Bu kararlar uyarınca yeniden yargılanan kişiler beraat etmiştir. Ancak müvekkil ve hakkında ceza verilen kişilerin dosyaları Anayasa Mahkemesi’nde halen karar beklemektedir. Müvekkil Murat, cezaevine alındığında doğan bebeği büyümüş, müvekkil onun gelişimini dahi görememiştir. Müvekkil geciken karar nedeni ile mağdur edilmektedir” ifadelerini kullandı.