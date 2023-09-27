AYM, Mehmet Cengiz'in şikâyetiyle Aykut Erdoğdu'ya verilen hapis cezası için 'hak ihlali' kararı verdi

AYM, Beşli Çete'nin önde gelen isimlerinden Mehmet Cengiz'in şikâyetiyle eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya gazetemizde yazdığı yazı nedeniyle hapis cezası verilmesini 'hak ihlali' olarak niteledi, yeniden yargılama istedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), iktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz'in şikâyetiyle Aykut Erdoğdu'ya hapis cezası verilmesine ilişkin hak ihlali kararı verdi. Mehmet Cengiz, Aykut Erdoğdu'nun 2014'te gazetemizde yayımlanan 'Her Devrin Kasası Mehmet Cengiz' başlıklı yazısında kendisine 'hakaret ve iftira' ettiğini öne sürerek dava açmıştı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre AYM, Erdoğdu'nun anayasada güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneğinin de ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmedildi. Bu kararla birlikte Erdoğdu yeniden yargılanacak. Ayrıca, Erdoğdu'ya 39 bin TL manevi tazminat ödenecek.

Kararın gerekçesinde özellikle yerel mahkeme ve istinafın gerekçeleri eleştirildi. Kararda, Erdoğdu'nun söz konusu ifadelerinin pek çok resmî belgede yer aldığını ifade ettiği, mahkemeden ilgili kurumlardan bu belgeleri getirterek olguların gerçekliğini ortaya çıkarmasını talep ettiği anımsatıldı. Ancak yerel mahkemenin yeterli bir araştırma yapmadığı belirtilen kararda, "Başvurucunun, olgusal isnatlarını ispat etmek için dayandığı çoğu resmî belgeler -maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında yaşamsal olduğu hâlde- toplanmamıştır" denildi.

AYM, "Cezalandırma, kamuoyundaki farklı seslerin susturulmasına yol açabilir, bilgilendirme ve eleştiri ortamına zarar verebilir" dedi.

ERDOĞDU: DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR KARAR

Karara ilişkin görüşlerini Twitter hesabından paylaşan Aykut Erdoğdu ise "Devrim Niteliğinde Bir Karar" derken avukatı ve eşi Tuba Torun'a teşekkür etti. Erdoğdu, "Eğer mahkemeler bu karardan sonra yolsuzluk iddialarının doğruluğunu araştırmaya başlarsalar birçok yolsuzluk delilleriyle açığa çıkar. Bu karardan sonra (karara uyulursa) ülkemizde yolsuzluk yapmak biraz daha zorlaşacak" dedi.