AYM, Newroz'a katılan öğrenciye verilen kınama cezasına 'hak ihlali' dedi

AYM, Kocaeli Üniversitesi'nde 2016 yılı Newroz kutlamasında gözaltına alınan M.K. isimli öğrenci hakkında üniversitenin başlattığı disiplin soruşturmasında verilen kınama cezası ile 'adil yargılanma hakkı'nın ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, M.K.'ye 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Kampüsü'nde Newroz kutlamasına katıldığı gerekçesiyle üniversite tarafından kınama cezası verilen öğrencinin 'adil yargılanma hakkı'nın ihlal edildiğine hükmederek manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

KOÜ Umuttepe Kampüsü'nde, 23 Mart 2016'da üniversite öğrencileri tarafından Newroz kutlaması yapıldı. Polis "izinsiz yürüyüş" yaptıkları iddiasıyla öğrencilere müdahale etti.

Dağılan grup ikinci defa toplanıp, yürüyüşe geçti. Polisin sert müdahalesiyle 10 öğrenci gözaltına alındı. Üniversite yönetimi ise gözaltına alınan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlattı.

DOSYA REDDEDİLDİ

Soruşturma kapsamında öğrenci M.K.'ye kınama cezası verildi. M.K. bunun üzerine kendisine verilen kınama cezasının iptali için Kocaeli 2'nci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemenin reddettiği dava dosyası, Bölge İdare Mahkemesi'nce de kabul edilmedi. Haksız ceza aldığını düşünen M.K., Newroz kutlamasında katılımcı olarak yer aldığını, slogan atmadığını, ayrıca toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini öne sürerek bu kez AYM'ye başvurdu.

"SAVUNMA HAKKIM KISITLANDI"

M.K., mahkemenin dosyadaki delil durumunu gerekli şekilde takdire almadığını, disiplin soruşturması sırasında savunma hakkının kısıtlandığını, tanık dinletme ve avukat yardımından yararlanma haklarının elinden alındığını belirterek, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savundu. Bunun üzerine M.K., 5 bin TL manevi, 5 bin TL maddi tazminat talebinde bulundu.

Başvuruyu kabul edip, inceleyen AYM, "Başvuruya konu müdahalenin kanunilik şartını sağlamadığı anlaşıldığından Anayasa'nın 34'üncü maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir" dedi.

AYM, yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunduğunu, 'toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı'nın ihlal edildiğini belirterek, "Bu kapsamda kararın gönderildiği mahkemece yapılması gereken iş, yeniden yargılama işlemlerini başlatmak ve Anayasa Mahkemesi’ni ihlal sonucuna ulaştıran nedenleri gideren, ihlal kararında belirtilen ilkelere uygun yeni bir karar vermektir" ifadelerini kullandı. 5 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmeden AYM, maddi zarar ile ilgili bilgi ve belge sunulmadığı belirterek maddi tazminat talebini reddetti.