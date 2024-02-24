AYM'nin Can Atalay kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, olmayan beyanla hüküm verdi

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay hakkında iki kez verdiği hak ihlali kararını tanımayan Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, Mardin'de 2016 yılından bu yana tutuklu yargılanan Zafer Demir hakkında kendi dosyasında olmayan bir beyana dayanarak hüküm verdi.

AYM'nin Gezi davasında hapis cezasına mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararlarını ranımayan Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, Mardin'de 2016 yılından bu yana tutuklu yargılanan Zafer Demir hakkında yerel mahkemenin “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla verdiği 6 yıl 3 aylık hapis cezasına gösterilen gerekçeyi “yetersiz” buldu, dosyada olmayan beyanları “delil” olarak kabul edip kendisi ceza verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre Mardin'de aralarında Zafer Demir’in de olduğu 13 Kürt siyasetçi hakkında 2016 yılında Midyat'ta düzenlenen bombalı saldırının ardından “gizli tanık” beyanları ile “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma”, “Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme”, “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma”, “terör örgütüne üye olma” iddiaları ile dava açıldı.

Yapılan yargılama sonucunda Mardin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi 2 Kasım 2018’de karar vererek, 3 kişinin dosyasını tefrik ederken, 6 kişi hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme aralarında Zafer Demir’in de olduğu 4 kişi hakkında ise 3 yıl 1 ay 15 gün ile 12 yıl arasında değişen cezalar verdi.

Mahkeme, Zafer Demir hakkında “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla verilen cezaya gerekçe olarak 2014 yılında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından düzenlenen bir toplantı tutanağına katıldığına dair imzasının olmasını gösterdi. Diyarbakır Bölge İstinaf Mahkemesi kararı “uygun” bulurken, Demir’in avukatı Yargıtay’a itirazda bulundu.

YARGITAY, OLMAYAN BEYANA DAYANARAK HÜKÜM KURDU

Kararı değerlendiren Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, Demir hakkında verilen kararın gerekçesi ile ilgili “Mardin ili Artuklu ilçesinde PKK/KCK terör örgütünde alınan karar neticesinde sözde kent meclisinde Saraçoğlu Mahallesi’nin eşbaşkanı olduğuna dair dökümanda adının yazılı olmasının silahlı terör örgütüne üye olma suçu yönünden tek başına delil kabul edilemeyeceği” değerlendirmesinde bulundu.

Ancak 3’üncü Ceza Dairesi, kararının devamında Demir’in 2 Ocak 2017 tarihinde avukatı huzurunda verdiği iddia edilen beyanıyla “kırsal alana giderek, örgüt mensuplarıyla görüştüğünü, örgüt adına para temin ettiğini, örgüte eleman kazandırdığını kabul ettiğini” savundu. 3’üncü Ceza Dairesi, bu gerekçeyle Demir hakkında verilen kararda “hukuka aykırılık bulunmadığını” öne sürse de dosyada bahsi geçen beyanın yer almadığı ortaya çıktı.

Demir’in avukatı Erdal Kuzu, dosyada yaptığı incelemede Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin bahsettiği şekilde bir beyan olmadığının tespit edilmesi üzerine karara itiraz etti.



Müvekkilinin yargılama süreci boyunca tutuklu olduğunu hatırlatan Kuzu, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin gerekçe olarak gösterdiği beyanların yargılama sürecinde dile getirilmediğini, iddianamede yer almadığını ifade etti. Yargıtay’ın yerel mahkeme dosyasında yer almayan bir ifadeyi varmış gibi gösterdiğini belirten Kuzu, “Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi müvekkile ait olmadığı çok net şekilde sabit olan bir başkasına ait olan ifadeyi sadece isim benzerliğinden kaynaklanarak, müvekkile ait olduğunu kabul etti. Kendisi ilk derece mahkemesi gibi yargılama yaptı, savunma almaksızın hükmü onama yoluna gitti. Çok trajedik bir durum ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.