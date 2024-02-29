AYM'nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin kısmen iptaline ilişkin karar Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi'nin; Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile 137 milletvekilinin açtığı iptal davası sonucu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı maddelerinin kısmen iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncel 29.02.2024 00:59 Giriş: 29.02.2024 00:59

Güncelleme: 29.02.2024 01:06 Kaynak: ANKA

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AA