AYM'nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin kısmen iptaline ilişkin karar Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi'nin; Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile 137 milletvekilinin açtığı iptal davası sonucu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı maddelerinin kısmen iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi'nin; Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile 137 milletvekilinin açtığı iptal davası sonucu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Değişiklik Yapılmasına Dair kararnamenin bazı maddelerinin Anayasa'ya ve Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'a aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline ilişkin 30 Kasım 2023'te verdiği karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karar; Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girecek.