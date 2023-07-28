AYM, temel hak ve özgürlüklerin ihlaline dair emsal kararların yer aldığı sayfayı hizmete açtı

Anayasa Mahkemesi, adil yargılanma, ifade özgürlüğü, özel hayatın korunması, eğitim gibi temel haklara ilişkin emsal ihlal kararlarının yer alacağı "Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlaline Dair Emsal Kararlar" isimli sayfayı hizmete açtı.

Anayasa Mahkemesinin (AYM) Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlaline Dair Emsal Kararlar sayfası, Yüksek Mahkeme'nin internet sitesinde hizmete açıldı.

Yüksek Mahkeme'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, internet sitesinde hizmete açılan sayfaya ilişkin, "Anayasa Mahkemesi kararlarının objektif etkisine önemli katkılar yapacağı düşünülen Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlaline Dair Emsal Kararlar sayfası internet sitemizde hizmete girmiştir" ifadelerine yer verildi.

📢Anayasa Mahkemesi kararlarının objektif etkisine önemli katkılar yapacağı düşünülen Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlaline Dair Emsal Kararlar sayfası internet sitemizde hizmete girmiştir. İlgili sayfaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

🔗https://t.co/9mkpt0D1HG pic.twitter.com/zcHNCHDi0A — Anayasa Mahkemesi (@AYMBASKANLIGI) July 28, 2023

Söz konusu sayfada, adil yargılanma, din ve vicdan özgürlüğü, eğitim, ifade özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliği, mülkiyet, toplantı ve gösteri yürüyüşü, özel hayatın korunması, örgütlenme özgürlüğü, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma, maddi ve manevi varlığın korunması, kötü muamele yasağı ile yaşam haklarına ilişkin konu başlıkları yer alıyor.

Sayfada, daha önce AYM tarafından verilmiş emsal ihlal kararlarına ulaşılabiliyor.