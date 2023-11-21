AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusuna ilişkin savcı görevlendirildi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, TİP Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusuyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir savcı görevlendirildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Gezi tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ihlal kararı veren 9 Anayasa Mahkemesi üyesi hakkındaki suç duyurusuyla ilgili süreç işliyor.

Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına ve bu kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, suç duyurusu dilekçesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

SAVCI MEVZUAT ÇALIŞMASI YAPACAK

Başsavcılıkta konuyla ilgili bir savcı görevlendirildi. Savcı mevzuat çalışması yaparak, Başsavcı Bekir Şahin'e sunacak.

Başsavcı Şahin'in incelemesinin ardından mevzuat gereği dilekçeyi Anayasa Mahkemesi'ne sunması bekleniyor.

MEVZUATTA NE SÖYLENİYOR?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un, "Başkan ve üyeler hakkında inceleme ve soruşturma"yı düzenleyen 16. maddesindeki prosedürü işletecek.

Kanunun 16. maddesi, Başkan ve üyelerin görevlerinden doğan suçları için soruşturma açılmasının Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kararına bağlı olduğunu hüküm altına alıyor.

Buna göre, haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen üyelerle ilgili soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belirlenmesi konusunun Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda görüşülmesi gerekiyor. Ancak hakkında işlem yapılan üye veya üyeler görüşmeye katılamıyor.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, başkan, iki başkanvekili dahil 15 üyesi bulunuyor.

Can Atalay hakkındaki ihlal kararı, Anayasa Mahkemesi'nin 9 üyesinin oy çokluğuyla alınmıştı. Çoğunluk görüşüne, 5 üye karşı oy kullanmış, bir üye ise karar günü Genel Kurula mazeret bildirerek katılmamıştı.

Genel Kurulun, Başkan veya başkanvekilinin başkanlığında en az 10 üye ile toplanması gerekiyor. Genel Kurul salt çoğunlukla karar alıyor.