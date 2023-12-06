AYM, Yargıtay'ın 'Sağduyu Partisi'ne ihtar verilsin' talebini reddetti

AYM, Yargıtay'ın Sağduyu Partisi'nin tüzük değişikliğinde yasaya aykırılık bulunduğu gerekçesiyle, partiye ihtar verilmesi talebini kabul etmedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tüzüğünde yasaya aykırılık olduğu gerekçesiyle Sağduyu Partisi ihtar verilmesi talebini reddetti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağduyu Partisi'nin tüzük değişikliğini AYM'ye taşıdı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Tüzüğe eklenen maddede bir yerde ilçe teşkilatı kuruluna kadar, üye olmak isteyenlerin genel merkez teşkilatına kaydedileceği öngörülüyordu. Üyeliklerin kabulüne ise MYK karar verecekti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kanuna göre siyasi parti üyeliklerinin ilçe teşkilatları tarafından yapılması gerektiğini, üye kayıt defterinin mahalle ve köy esasına göre tutulması gerektiğini belirterek, Sağduyu Partisi'ne ihtar verilmesini talep etti.

AYM raportörü Ömer Dursun ise kanunda ilçe teşkilatları olmayan yerlerde üye kaydetmelerinin önünde yasal bir engel olmadığını yönünde görüş beyan etti. Dursun, Anayasa'ya göre herkesin siyasi partileri üye olma hakkı bulunduğu, talebin kabulü halinde ilçe teşkilatı olmayan bir partiye üye olmak isteyenlerin anayasal hakkının engelleneceğini belirtti.

AYM Genel Kurulu, oy çokluğu ile Sağduyu Partisi'ne ihtar verilmesini talebinin reddini kararlaştırdı. Üyeler Yıldız Seferinoğlu, Selahaddin Menteş ve Muhterem İnce ise karşı oy kullandı.