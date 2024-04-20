AYM, YÖK’e ‘Dur’ dedi

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi (AYM), üniversitelerde izin almadan bildiri dağıtma, afiş ve pankart asma ile toplantı düzenlemeyi cezalandıran Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kanunu hükümlerini iptal etti.

Hukuksuzluğa “dur” diyen AYM kararında, ifade özgürlüğünü sınırlamaya yönelik bir kanuni düzenlemenin şeklen var olmasının yeterli olmadığı, yasal kuralların keyfiliğe izin vermeyecek şekilde belirli ve öngörülebilir nitelikte olması gerektiği ifade edildi.

AYM, iptalin gerekçesinde, "Sınırlamanın Anayasa’nın sözüne aykırı olamayacağı hükmüne aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır" denildi. Ayrıca “suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüte üye olmamakla birlikte, örgüt adına faaliyette bulunmak veya örgüte yardım etmek" eylemi üniversiteden atılma nedeni olarak sayılan hüküm de AYM tarafından reddedildi.