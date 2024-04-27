AYM’de başvurular bekliyor

Çorlu tren katliamının görülen karar duruşmasında sorumlulara verilen cezaların yetersiz olduğuna dikkat çeken avukatlar, istinafa başvurmaya hazırlanıyor. Avukatların 2 AYM başvurusu ise aylardır sonuçlanmadı.

İlayda KAYA

Çorlu Tren Faciasının karar duruşmasında verilen cezaların yetersiz olduğuna dikkat çeken avukatlar İstinaf’a başvuracaklarını açıkladı. Öte yandan Anayasa Mahkemesi’nde 2 açık başvurudan aylardır sonuç alınamadı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2018’de meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili davada önceki gün karar çıktı. 6 yıldır süren davanın görülen 20. duruşmasında 13 sanıktan dokuzuna hapis cezası verildi, 4 sanık ise beraat etti. Davanın avukatları, cezaların yetersiz olduğunu söyleyerek “AYM’de 2 başvurumuz var. Biri bilirkişi raporu ve heyetiyle ilgili biri ise üst düzey sorumluların yargılanması için. Biz sürecin takipçisiyiz” dedi.

Yakınları kaybeden ailelerin avukatlarından Emre Erdal, BirGün’e yaptığı açıklamada istinafa başvuracaklarını söyleyerek şunları kaydetti:

“Karar verildikten sonra tarafların bölge adliye mahkemesine itiraz hakları var. Bizim açımızdan da verilen cezaların tayini ve gerçek sorumluların yargılanmaması, dosyadaki çeşitli hususlara ilişkin eksiklik konusunda başvuruda bulunacağız. İstinaftan sonra Yargıtay aşaması olacak. Beraat kararı verilen sanıklar hakkında ceza alması gereken kişiler de mevcuttur. Yargıtay’dan sonra AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurumuz olabilir. Verilen cezalar tatmin edecek cezalar değil, gerçek sorumlular hâlâ hâkim karşısına çıkmadı. Gerçek sorumluların yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz.”

AYM’de 2 ayrı başvurularının olduğunu da kaydeden Erdal, şöyle devam etti: “Soruşturma aşamasında verilen üst düzey sorumlulara yönelik verilen takipsizlik kararına ilişkin Genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanlarının yargılanması için yaptığımız AYM başvurusu hâlâ derdest olup bir karar verilmemiştir. Yargılamada bir karar çıktı ancak AYM’den üst düzey sorumlularla ilgili bir yanıt gelmedi.

Bir de bilirkişilerle ilgili AYM başvurumuz var. Olaydan hemen sonra TCDD ile organik ve fiili bağ içinde olan bilirkişi heyeti ilk bilirkişi raporunu düzenledi. Buna dair de raporda kurumu koruyucu ve üst düzey şüphelileri koruyucu bir rapor hazırlandı. Rapor yanlış hazırlandı ve objektif değildi. Bilirkişilerin cezai sorumluluğuna dair başvurumuz oldu. Buna ilişkin AYM kararını da bekliyoruz.”

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İKTİDARIN DA SUÇU VAR

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) üyeleri İstanbul’daki Sirkeci Gar önünde eylem yaptı. Mahkeme kararını değerlendiren BTS Genel Başkanı Tonguç Özkan şunları söyledi: “Kazaların temel nedeni; iktidar tarafından son 20 yıldır uygulanan ulaştırma ve demiryolu politikalarıdır. Demiryolu bilimine aykırı olmasına rağmen yaşanan Pamukova ve Ankara hızlı tren kazaları da yaşanmıştır. Yine Çorlu ve benzeri kazaların sebeplerinden biri kurumda yapılan liyakatsiz atamalardır. Biz, sorumlular açığa çıkartılıp adalet sağlanıncaya kadar mücadele edeceğiz.”