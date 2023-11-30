AYM’den Ensar'ın sponsoru Turkcell’i üzecek "ifade özgürlüğü" kararı

AYM, 2016'da çocukların cinsel istismara maruz bırakıldığı Ensar Vakfı'na sponsor olan Turkcell'e yönelik bir yurttaşın “Pedofili destekçisi ve sansürcü” demesini ifade özgürlüğü saydı.

HABER MERKEZİ

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ensar Vakfı’na sponsor olan Turkcell’e yönelik “Pedofili destekçisi ve sansürcü” denmesinin ifade özgürlüğü olduğuna hükmetti.

Ozan Güven isimli bir yurttaş binlerce insan gibi 2016 yılında çocuklara yönelik cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’na sponsor olan Turkcell’e tepki gösterdi.

Yurttaş, yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Pedofili destekçisi ve sansürcü Turkcell ile olan 16 yıllık sözleşmemi iptal ettirdim” ifadelerini kullandı. Ardından Turkcell 24 Ekim 2016’da Güven’e manevi tazminat davası açtı. Turkcell, kişilik haklarının zedelendiğini öne sürerken İstanbul Anadolu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Güven’in 500 TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Güven, kararı avukat Sevgi Kalan Güvercin aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. AYM oyçokluğuyla Güven’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtti. AYM, Güven’e 18 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.