AYM’den şiddet kararı

Haber Merkezi

Evli olduğu kadına şiddet uygulayan erkeğe verilen tedbir kararı ‘şiddet ihtimali ispatlanamadığı’ gerekçesiyle uzatılmadı. AYM, şiddete uğrama ihtimali bulunan kadınların da koruma kapsamında olduğu belirtti.

Diyarbakır’da ‘şiddet ihtimali ispatlanmadı” gerekçesiyle tedbir kararının uzatılmaması üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM) gündemine taşınan davadan, kadına şiddetle mücadele açısından önemli bir karar çıktı. AYM şiddete uğrama ihtimali olan kadının da koruma kapsamında olduğu kararını verdi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Diyarbakır’da yaşanan olayda, boşanma davası sırasında eşi F.E.’nin fiziksel şiddetine maruz kalan Zekiye E, 120 günlük tedbir kararı ile koruma altına alındı. Zekiye E. tedbir süresi sona erince kocasının kendisine ve çocuklarına şiddet uygulamaya devam ettiğini, şiddet tehlikesinin sürdüğünü, boşanma ve ceza davası yargılamaları bulunduğunu belirterek, ek tedbir talebinde bulundu.

Yaşadığı şiddet nedeniyle kendisini tehlikede hissettiğini ifade eden kadın, defalarca aşağılandığını, çocuğunun da şiddete maruz kaldığını kaydetti. Talebi inceleyen Diyarbakır 3. Aile Mahkemesi, şiddete ilişkin bilgi ve belge bulunmadığı ve şiddete uğrama ihtimalinin ispatlanamadığı gerekçesiyle, önleyici tedbire gerek görmedi. Karara yapılan itiraz da reddedilince dosya Anayasa Mahkemesi’ne geldi.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, şiddete uğrayan kadının maddi manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine karar verdi. AYM, Zekiye E.’nin şiddet tehlikesi içinde bulunduğu iddiasının belirli ve somut bir olayla sınırlı olmadığına vurgu yaptı. Kararda, Zekiye E.’nin içinde bulunduğu şiddet tehlikesinin tedbir uygulanmasını gerektirmeyecek şekilde ortadan kalktığına dair ilgili ve yeterli gerekçenin ortaya konulmadığı vurgulanarak sadece şiddete uğrayan değil şiddete uğrama ihtimali bulunan kadınların da koruma kapsamında olduğu belirtildi.