AYM’den sürpriz adım: Tolga Şardan’ın tutuklandığı madde gündeme alındı

AYM, CHP'nin, TCK'ya eklenen, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis cezası öngören 217/A maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle yaptığı başvuruyu 8 Kasım'da görüşerek karara bağlayacak. Gazeteci Tolga Şardan'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanmasının ardından AYM'nin söz konusu maddeyi görüşme kararı alması dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini 8 Kasım'da görüşecek.

CHP, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, başvurunun iptal istemini, 8 Kasım Çarşamba günkü Genel Kurul gündeminde ele alacak. Düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması istemi de esas inceleme aşamasında görüşülecek.

3 YILA KADAR HAPİS ÖNGÜRÜLÜYOR

Kamuoyunda dezenformasyonla mücadele olarak bilinen 7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 29'uncu maddesiyle TCK'nın 217/A maddesine ekleme yapılarak, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu ihdas edilmiş, bu suçu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülmüştü.

TCK'ya eklenen 217/A maddesi şöyle:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."​​​​​​​

AYM, TOLGA ŞARDAN'IN TUTUKLANDIĞI MADDEYİ GÖRÜŞECEK

AYM'nin 8 Kasım'da görüşeceği "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hapis cezası öngören 217/A maddesine ilişkin tutuklanan son kişi gazeteci Tolga Şardan oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şardan'ın, dün T24'te yayımlanan "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlatmıştı.

Şardan, başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınıp sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı. Gazeteciler, siyasiler ve basın meslek örgütleri, Şardan'ın tutuklanmasına tepki göstermişti.

Şardan'ın tutuklanmasının ardından AYM'nin söz konusu maddeyi görüşme kararı alması dikkat çekti.