AYM’yi güçlendirecekler

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi üzerinden ortaya çıkan iktidar içerisindeki ‘güç savaşlarının’ benzeri Almanya’da da gündemde. Türkiye’de Yargıtay-AYM arasındaki krizin rejimin yeni dönemi açısından önemli olduğu değerlendirilirken Almanya’da da aşırı sağın hedefi olası bir iktidar durumunda Anayasa Mahkemesinin yetkilerini kısıtlamak.

Buna göre Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan üçlü koalisyon hükümeti, Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerinin kısıtlanmasına yönelik olası tehditlere karşı yüksek mahkemeyi korumaya dair yasal değişiklikler planlıyor.

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, SPD ve FDP’nin meclis grubu temsilcileri, bu amaçla Anayasa’da değişiklik yapılması gerektiği görüşünde. ‘‘Almanya Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesi Kanununun, basit çoğunluğun oyu ile değiştirilebileceğini’’ dile getiren SPD Federal Parlamento Grup Yöneticisi Johannes Fechner bunun, milletvekillerinin üçte ikisinin çoğunluğu ile değiştirilebilir hale gelmesi gerektiğini savunuyor.

SAĞIN BENZER HAMLELERİ

Türkiye’deki yargı üzerinde kadrolaşan MHP’lilerin hâkimiyet kurma çabası, Almanya’da da aşırı sağcı partilerin iktidar planları ile bu açıdan benzerlik taşıyor. Almanya’daki İktidar ortağı partilerin Anayasa Mahkemesi ve organlarının korunmasına yönelik değişiklik planlarının arkasında son dönemde aşırı sağcı partilerin Almanya’da güçlenmesi ve iktidara gelmeleri halinde neler yapabileceklerine dair planların ortaya çıkması yatıyor. Bu konuda anayasa hukukçuları, politikacılar, akademisyenler ve toplumda iki görüş öne çıkıyor. Bir grup Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin yasaklanmasını talep ederken, diğer grup da yasaklanması halinde daha da güçleneceği endişesini taşıyor. Bu arada bir yasak talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması ve parti yasaklarında çıtanın yüksek olması sebebiyle de olası bir ret kararıyla aşırı sağcıların güçleneceği endişesi de hâkim.