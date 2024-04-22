Aynı AVM'de bir haftada 2'nci ölüm: 32 yaşındaki kadın yaşamına son verdi
İstanbul'da bulunan bir AVM'de bir hafta içinde ikinci intihar vakası yaşandı. 32 yaşındaki Cansın Mayuk, yaşamına son verdi.
Kaynak: DHA
İstanbul'da Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Cevahir Alışveriş Merkezi'nin 5'inci katında, bir kafeteryadan çıkan Cansın Mayuk (32), korkulukları aşarak aşağıya atladı.
Kadının zemine düştüğünü gören güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede, Mayuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan geçtiğimiz hafta içinde aynı alışveriş merkezinde bir kişi daha yüksekten atlayarak yaşamına son vermişti.