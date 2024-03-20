Aynur Doğan'dan Keça Kurdan açıklaması: Söylemem yasaklandı, artık sizlere emanet!

Sanatçı Aynur Doğan, Keça Kurdan isimli şarkıyla ilgili açıklama yaptı, "Keça Kurdan’ı söylemem yasaklanmıştır" dedi. Doğan, Şivan Perwer adına Hakan Akay'dan gelen mesajı paylaştı, "Yoğunluğum sebebiyle geri dönüş yapamadığım bir talebin karşılığında uygulanan bu sansürün nihai değerlendirmesini siz değerli dinleyicilerime bırakıyorum" dedi.

Sanatçı Aynur Doğan, Keça Kurdan isimli şarkıyla ilgili açıklama yaptı, "Keça Kurdan’ı söylemem yasaklanmıştır" dedi.

Doğan, "Yoğunluğum sebebiyle geri dönüş yapamadığım bir talebin karşılığında uygulanan bu sansürün nihai değerlendirmesini siz değerli dinleyicilerime bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Doğan resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Hakan Akay isimli bir kişinin, Şivan Perwer tarafından bir daha Keça Kurdan türküsünün seslendirmesini kabul etmeyeceğini belirten bir mesaj gönderdiğini yansıtan bir fotoğraf paylaştı.

MAMOSTE'NİN 50. YILI İÇİN MESAJ TALEBİNE YANI VERMEMESİ NEDENİYLE...

Akay attığı mesajda Perwer'in, Aynur'dan mesaj alamamasından ötürü üzüntü duyduğunu belirterek, "Merhaba, biliyorsun geçen Aralık ortalarında Mamoste'nin 50. sanat yılı vesilesiyle belli başlı sanatçılardan bu çerçevede kısa bir video mesajı talep etttigimizi ve bu anlamda Aynur'dan da bekledigimizi sana telefonda söylemiştim. Sen Aynur'la konuşup bugün, yarın gibi kısa bir süre içinde döneceğini söylemiştin ama bugüne kadar da bir dönüşünüz olmadı.

Shahram Nazeri başta olmak üzere Kamkars, Ahmet Güneştekin, Zara ve bir çok daha önemli sanatçı mesajlarıyla Mamoste Şivan'a moral kaynağı oldular. Fakat Aynur'dan herhangi bir cevap bile alamamak Mamoste'yi çok üzdü. Bu durumu büyük bir saygısızlık olarak yorumluyor. Bunun akabinde mamoste'nin onayı ve talebi dogrultusunda şöyle bir kararı Aynur'a bildirmeni talep ediyoruz:"

"15 ŞUBAT'A KADAR KALDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

"Keça Kurdan şarkısının Aynur tarafından ne studioda ne de sahnede bugünden itibaren yorumlanmasına izin vermiyoruz. Kalan Müzik'ten çıkan aynı isimli albüm dışındaki tüm Keca Kurda şarkı yorumlarının bütün audio ve YouTube başta olmak üzere video platformlarından 15 Şubat 2024 tarihine kadar silinmesini talep ediyoruz. Ortak proje yaptığınız baska kanallar, kurumlar da varsa sizin üzerinizden aynı şekilde 15 Şubat'a kadar kaldırılmasını talep ediyoruz. 15 Şubat 2024 tarihine kadar kaldırılmamış tüm audio ve video paylaşımlarının YouTube hak ihlalleri (Strike) üzerinden kaldırılacağını bilmenizi istiyoruz. Bundan dolayı dijital platformlarınızın bu strike'lardan etkilenmesinin sorumluluğu 15 Şubat'tan itibaren size aittir."

AYNUR DOĞAN'DAN KÜRTÇE VE TÜRKÇE AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmeye tepki gösteren sanatçı Aynur Doğan ise resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda hem Kürtçe, hem de Türkçe bir metin paylaştı.

Doğan'ın açıklaması şöyle:

Keça Kurdan için zorunlu bir açıklama:

“Keça Kurdan” bizim için sadece bir şarkı değil; özgürlüğün, barışın, sevginin, ortaklaşa mücadelenin ve dayanışmanın coşkusu, yan yana çekilen halaylarımızın, dansımızın ortak ritmiydi. Kürt kadınının sesi, farklı kültürlerden kadınların biraraya gelerek oluşturdukları toplumsal bellek, birbirimize duyduğumuz ihtiyacın yeniden hatırlanışı, hafızamızın uyanışıydı belki. Kendimizce daha nice anlamlar yükledik… Bir zamanlar yasaklanmak istendi, denediler ama başaramadılar.

Ancak bu defa, aşağıdaki mesajda belirtilen gerekçelerden ötürü Keça Kurdan’ı söylemem yasaklanmıştır.

Çok kısa sürede gerçekleşecek bir konser organizasyonuna katılmam için bir davet yapıldı, yoğun programım nedeniyle katılmamın mümkün olamayacağı karşı tarafa iletildi ve ekibimiz alternatif olarak projeye bir video ile katkı sunmayı kendilerine önerdiler.

Yoğunluğum sebebiyle geri dönüş yapamadığım bir talebin karşılığında uygulanan bu sansürün nihai değerlendirmesini siz değerli dinleyicilerime bırakıyorum.

Gelinen noktada, dinleyicilerime olan saygım bu açıklamayı zaruri kılmıştır.

Keça Kurdan artık sizlere emanet!