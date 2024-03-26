Ayrımcı paylaşıma tepki

Haber Merkezi

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Varto Şubesinin, semah dönme videosunun ayrımcı bir dille hedef alınmasına karşı açıklamasında "Birliktelik ve barış ortamımız daha da güçlenecek" denildi. Muş Varto’da yaşayan O.Ö. isimli kişinin sosyal medyada paylaşılan semah dönme videosunun altına yaptığı ayrımcı paylaşımı, ilçedeki Alevi vatandaşların tepkilerine neden olmuştu.

Varto Dörtyol’da dün açıklama yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Varto Şubesi “Birbirimize Alevi, Sünni demeksizin birlikte yaşamayı yaşamsal zorunluluk kılalım, Varto’da bugünden itibaren de yaşanacak bütün olumsuzluklara karşı durarak olarak yürüyelim” çağrısı yaptı.