Ayrıntı Yayınları TÜYAP'a katılmayacağını duyurdu

Ayrıntı Yayınları, İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'na katılmayacağını duyurdu. Yayınevi tarafından yapılan açıklamada gerekçe olarak fuarın yayıncı ve okuru gözetmekten uzaklaşması ve fuarı düzenleyenlerin kazancına odaklanılması gösterildi.

Ayrıntı Yayınları, İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'na katılmayacağını duyurdu. Yayınevi tarafından yapılan açıklamada gerekçe olarak fuarın yayıncı ve okuru gözetmekten uzaklaşması ve fuarı düzenleyenlerin kazancına odaklanılması gösterildi.

Ayrıntı Yayınları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Kuruluşumuzdan bu yana katılım sağlayarak desteklediğimiz Tüyap Kitap Fuarı’na bundan sonra katılım sağlamayacağımızı duyuruyoruz.

Tüyap’ın Taksim’de düzenlediği kitap fuarı yıllarından Beylikdüzü’ne evrilen bu süreç ne yazık ki yayıncıyı ve okuru gözeten bir anlayıştan uzaklaştı. Salt fuarı düzenleyenlerin kazancına odaklanmış bir yapı haline geldi. Her yıl sıkıntılarımızı paylaşmamıza rağmen yayıncılık adına olumlu bir değişim sağlanamadı.

Ne bize ne de okura faydası olduğunu düşündüğümüz bu kısır döngüye ortak olmayacağımızı siz değerli okurlarımıza bildiririz. Bizi anlayacağınızı umuyor ve başka mecralarda buluşmayı diliyoruz."