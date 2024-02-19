Aysel Gürel filmi ikinci kez iptal edildi

Söz yazarı ve oyuncu olan Aysel Gürel'in anısına çekilmesi planlanan 'Aysel' isimli film, Müjde Ar ile yapım şirketi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi. Daha önce Aysel Gürel ile ilgili BKM’nin çekeceği “Aysel-Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” isimli film de çekilemeden rafa kalkmıştı.

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Şair, söz yazarı, oyuncu ve edebiyat öğretmeni Gönül Aysel Gürel'in anısına çekilmesi planlanan film rafa kalktı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Gürel'in bir süredir hayat hikâyesini ele alacak olan 'Aysel' isimli sinema filmine ilişkin yeni bir gelişmeyi aktardı. Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre, görüşmeler sürerken film, Müjde Ar ile yapım şirketi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi. Sev Yapım’ın imza atacağı “Aysel” filminin yönetmen koltuğunda da Özer Feyzioğlu yer alırken filmin senaryosunu Aysel Gürel’in kızı Müjde Ar yazıyordu. Filmin başrolü için Miray Daner'in ismi geçerken, filmde Sezen Aksu’yu da Gonca Vuslateri’nin oynaması gündeme gelmişti. BKM'NİN DE ÇEKECEĞİ FİLM İPTAL EDİLMİŞTİ Geçmişte BKM’nin de “Aysel-Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” adlı filmi çekeceği açıklanmış ancak o dönem de film çekilemeden iptal edilmişti.