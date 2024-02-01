Ayşenur Arslan: Akşener, ‘Sizce ben Alevi-Kürt bir Cumhurbaşkanı seçtirir miyim?’ demiş

halktv.com.tr yazarı Ayşenur Arslan, AKP'den milletvekili seçilen bir siyasetçiyle yaptığı görüşmeyi anlattı. Siyasetçinin, 2023 seçimine 2 ay kadar kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyarete gittiğini belirten Arslan, Akşener'in siyasetçiye "Sizce ben Alevi-Kürt bir Cumhurbaşkanı seçtirir miyim? Siyasi çizgim buna izin verir mi! Asla!" dediğini öne sürdü.

halktv.com.tr yazarı Ayşenur Arslan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili bir iddiayı daha gündeme getirdi.

Ayşenur Arslan, bugünkü yazısında yer alan iddiaya ilişkin görüştüğü kaynağa dair, "Telefondaki kişi şahsen tanıdığım bir isim değil, önce onu belirteyim. Ama yakasında AKP rozetiyle Meclis’e giden önemli bir siyasetçi. Epeydir o cepheden uzak olsa da anlaşılan siyasetten kopmamış" açıklamasını yaptı.

"Belki de bu nedenle 2023 seçimine 2 ay kadar kala Akşener’i ziyarete gitmiş" diyen Arslan, Akşener'in, AKP'li kişiye şunları söylediğini aktardı: "Sizce ben Alevi-Kürt bir Cumhurbaşkanı seçtirir miyim? Siyasi çizgim buna izin verir mi! Asla!"

Ziyaretçinin "Peki aklınızda başka bir isim var mı” diye sorduğunu belirten Ayşenur Arslan, Akşener'in şu yanıtı verdiğini aktardı: "İlhan (Kesici) Abi olabilir. Ama o da Abdullah Gül gibi yemeği önüne hazır ister. Bir de Hikmet (Çetin) Bey düşünülebilir. Her halükarda Kemal (Kılıçdaroğlu) Bey’in olmayacağı kesin."

"ABİYLE BİR KONUŞAYIM" DEDİĞİ İDDİASI

Ayşenur Arslan, dünkü yazısında da seçimden önce bir siyasetçinin, Akşener ile yaptığı görüşmeyi aktarmıştı.

Arslan, "Seçime çok az kaldı.. Ne yapmayı düşünüyorsunuz' diye sormuşlar. Akşener uzunca bir tirajdın ardından 'Abi’yle bir konuşayım bakayım' demiş" ifadelerini kullandı.

Ayşenur Arslan, Akşener'in 'Abi' dediği kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu iddia etti.

Arslan, şunları yazmıştı:

"İsmi ve “şahidi” bende saklı önemli bir siyasetçi aradı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinden bir ay kadar önce Meral Akşener’le yaptığı konuşmayı aktardı.

Ankara’da, yanında üst düzey bir İYİ Partili ile Akşener’i makamında ziyaret etmiş. Doğal olarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konuşulmuş. Akşener 6’lı masada ve kamuoyu önünde -en azından seçime kadar- dışa vurmadığı bir öfkeyle vermiş veriştirmiş.

“Seçime çok az kaldı.. Ne yapmayı düşünüyorsunuz” diye sormuşlar. Akşener uzunca bir tirajdın ardından “Abi’yle bir konuşayım bakayım” demiş.

Bana bunları anlatan siyasetçi, tepkimin cılızlığından çıkartmış olmalı. “Abi’nin kim olduğunu anladınız herhalde” dedi.

“Anlamadım” dedim.

“Tayyip Bey’i kastediyor. Zaten o gün de Tayyip Abi diye anmış ve sonra ‘Vallahi biz onunla bu masadakilerden daha yakınız birbirimize’ demişti.”