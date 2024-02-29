Ayşenur Çolakoğlu'nun katiline 'iyi hal' indirimli müebbet hapis cezası

Eskişehir’de 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu’nun ölümüyle ilgili yargılanan tutuklu yargılanan Hasan Fakıoğlu, iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'e ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu'nu tabancayla öldüren Hasan Fakıoğlu'na verilen ceza belli oldu.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına Hasan Fakıoğlu Kütahya T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle bağlanırken, tutuksuz sanık Muhammet Ali F. ise katılmadı.

Duruşmada ayrıca Ayşenur Çolakoğlu’nun babası Mesut Çolakoğlu ile yakınları yer aldı.

SAVCI, SANIKLAR HAKKINDA HAPİS CEZASI İSTEDİ

Savcı, mütalaasında Hasan Fakıoğlu hakkında 'tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'ruhsatsız tabanca taşımak ve kullanmak' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

"OLAY KAZARA MEYDANA GELDİ"

Muhammet Ali F. hakkında ise 'suça yardım etme' iddiasıyla 20 yıla kadar hapis cezası talep edip, tutuklanmasını istedi. Savcılık mütalaasına karşı savunma yapan sanık Hasan Fakıoğlu, öldürme kastıyla hareket etmediğini ve olayın kazayla meydana geldiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Hasan Fakıoğlu’na ‘kadına karşı nitelikli kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi. Ayrıca sanık Fakıoğlu, ruhsatsız tabanca nedeniyle 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına hükmedildi. Hakkında cinayete yardım ettiği suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Muhammet Ali F. ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle mahkemece beraat ettirildi.

"İTİRAZ EDECEĞİZ"

Çolakoğlu ailesinin avukatı Sermin Ertem, sanık Hasan Fakıoğlu’nun iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi. Ayşenur Çolakoğlu’nun başından ve göğsünden 4 kurşunla öldürüldüğünü ifade etti.

"ADALET YERİNİ BULSUN"

Mesut Çolakoğlu ise mahkeme kararına ilişkin şunları söyledi:

“62’nci maddeden iyi hal indirimiyle müebbet aldı. Biz ağırlaştırılmış müebbet istiyorduk. Çünkü kızımı canice katlettiler. 4 kurşunun 4’ü de ölümcül. Yakından göğsünün üst kısmına ateş ediyor. Barbarca öldürüyor resmen. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Çocuklarımız dışarı çıktığında kursa gidiyor. Benim kızım da kursa gitti ama öldürdüler. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, bu işe son versinler. Rica ediyorum, lütfen adalet yerini bulsun. İndirim alamaz çünkü her şey ortada. Delillerin hepsi ortadayken neden böyle oldu bilmiyorum. Beklemiyorduk böyle bir şey. Benim kızım tamamen masum.”