Aytun bebek sağlığına kavuşmak için gün sayıyor

Henüz 17 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konan 2 aylık Aytun Miraç bebeğin tedavisi için gerekli olan paranın yüzde 91’i toplandı. Tedaviye ulaşmak için gün sayan Aytun bebek, geri kalan paranın toplanması ile yurt dışında tedaviye başlayacak.

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HABER MERKEZİ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gölcük İtfaiye Grup Amirliği personeli olarak çalışan Osman Erbay ve eşi Ebru Erbay’ın çocukları olan 2 aylık Aytun Miraç’a 17 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Çift, teşhisin konulmasının ardından gerekli tedavi yollarına başvurdu. Aytun Miraç’ın yurt dışında zolgensma tedavisi alabilmesi için aile, Kocaeli Valiliği onaylı kampanya başlattı. Gelinen noktada kampanyanın yüzde 91’i tamamlandı. Aytun Miraç'ın ilacına kavuşması için son yüzde 10'luk dilime girildi. Aytun Miraç’ın ilacına kavuşması için son yüzde 9’luk dilime girildi. Yardımların tamamlanmasıyla Aytun Miraç’ın tedavisine başlanacak. Erbay ailesi, sağlığına kavuşmak için gün sayan çocukları Aytun Miraç için destek beklediklerini belirtti.