Aytun Çıray'dan dikkat çeken iddia: Akşener, Erdoğan ile dirsek temasındaydı

İYİ Parti’den istifa eden eski İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Erdoğan'ın, Meral Akşener üzerinden Millet İttifakı'na sızdığını iddia ederek, "Meral Akşener, Erdoğan ile dirsek temasındaydı ve 6'lı Masa'dan planlı olarak kalktı" dedi.

Yerel seçimde istediği sonucu alamayarak büyük bir hezimete uğrayan ve ardından gelen istifalarla sarsılarak olağanüstü kongre kararı alınan İYİ Parti'nin kurucu genel sekreteri Aytun Çıray, çarpıcı iddialarlda bulundu.

Yerel seçimde aldığı yenilginin ardından üst düzey istifalar ve genel başkan Meral Akşener'in aday olmayacağı seçimli genel kurul kararıyla çalkalanan İYİ Parti'de tartışmalar bitmek bilmiyor. 14 Mayıs seçiminde kendi isteğiyle milletvekili adayı olmayan ve sonrasında partiden de istifa eden İYİ Parti'nin kurucu genel sekreteri Aytun Çıray, 6'lı Masa sürecine dair çarpıcı iddialar ortaya attı. Halk TV yayınına katılan Çıray 14 Mayıs öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Meral Akşener üzerinden Millet İttifakı'na “sızdığını” öne sürdü.

"Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan ile dirsek temasındaydı ve 6’lı masadan planlı olarak kalktı" ifadesini kullanan Çıray, gazeteci Timur Soykan'ın "Erdoğan tarafından içeri bir sızma olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyle bir mühendislikten mi bahsediyorsunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"İçeride doğrudan doğruya en üst düzeyde sızma olduğunu düşünüyorum. Zamanla elimizdeki bilgi ve belgeler artacaktır. Retrospektif olarak baktığımızda, biz tıpta böyle deriz; Bu aşamada teşhisi arttıracak bilgi ve belgelerin yavaş yavaş oluşmaya başladığını görüyoruz."