Ayvacık altın madeni tehdidiyle karşı karşıya

Mustafa Dermanlı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı onlarca köyü besleyen Ayvacık Barajı ve Akçin Göletleri’ne birkaç kilometre uzaklıkta yapılması planlanan “Kısacık Altın Madeni” için köy meydanında Halkın Katılım Toplantısı düzenlendi. Projeden direkt etkilenecek Kısacık, Baharlar, Dağahmetçe, Akçin ve Güzelköy haricinde civardaki onlarca köyü de olumsuz etkileyecek projede ilk etapta 1551 dönüm orman ve tarım alanının yok olacağı ileri sürülüyor. Uzmanlar bunun bir başlangıç olduğunu, daha sonra kapasite artımı ve ek ruhsatlarla çok daha büyük bir alanın altın madeni tehdidi altında kalacağını ifade ediyor.

Altın madeni için dinamitle patlatma yapılacak alana sadece 140-150 metre uzaklıkta evlerin bulunması, çalışmaların bölgenin doğası, hayvancılık ve tarımın aktif olarak yapılması da başlıca itiraz nedenleri olarak sıralanıyor. Proje detayları incelediğinde bir yıl sürmesi planlanan ön çalışmalarda bile her gün yüzlerce kamyonun çalışması, zaten su sıkıntısı çekilen coğrafyada tonlarca suyun harcanarak arama yapılması da dile getirilen bir diğer konu. Projenin sonraki safhalarında ise siyanür havuzlarının da devreye girmesi tehlikesi dile getiriliyor.

Tüm bölgenin sulama havzası olarak kabul edilen, içerisinde bir baraj ve bir de gölet bulunan bölgede Pumice Madencilik tarafından yapılmak istenen projenin halkın katılım toplantısı gerçekleşti. Jandarmanın özel güvenlik önlemleri aldığı toplantıya çevre köylerden yüzlerce yurttaş ve sivil toplum örgütleri katıldı.

Bölge halkına destek vermek için giden Çanakkale Belediye Başkanı Yardımcısı Marmara ve Ege Çevre Belediyeler Birliği adına söz aldığı konuşmada, “Nasıl bir yerde bulunduğumuzu hem şirketin hem de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün bilmesi gerekiyor. Burası Kazdağları ve Biga Yarımadası dünyanın en önemli yerlerinden biri. Toprakları, suyu, endemik bitki örtüsü, tarımsal potansiyeli ve 305 arkeolojik alanıyla dünyanın en özel alanlarından biri. İçme ve sulama anlamında bu bölgede en önemli su kaynakları var. Firmanın bir internet sitesi bile yok. Anlaşılan taşeron bir firma, kimin taşeronu olduğu yakında ortaya çıkar” dedi.

İDA Dayanışma Derneği adına söz alan Ekrem Akgül, “Daha önce de burada altın madeni yapılmak istendi. O zaman eksikleri vardı ve o itirazlar sebebiyle proje inceleme değerlendirme komisyonu toplantısından döndü. O eksikler bu hazırlanan ÇED raporunda yok. Bu raporda belirsizlikler vardır. Hiçbir şey net değildir” açıklamasını yaptı.

Kazdağları Doğayı ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği adına konuşan Seyhan Yüksek de projeye ilişkin itiraz sebeplerini sıraladı. Ardından topladıkları 4 bine yakın ıslak imzayı komisyona teslim etti. Yüksek, 4 bine yakın ıslak imza toplandığını, bölge halkının projeyi istemediğini, özellikle bölgede öne çıkan Çanakkale Domatesi ve Ezine Peyniri gibi ürünlerin anavatanının bu topraklar olduğunun altını çizdi.