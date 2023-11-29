Ayvacık'ı fırtına vurdu; ortalık savaş alanına döndü

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı Köyü sahil yolunu fırtına ve sağanak yağış vurdu. Ortalık savaş alanına döndü.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı Köyü sahil yolunu fırtına ve sağanak yağış vurdu. Ortalık savaş alanına döndü. Sahilde bulunan yazlık evlerin ve turizm işletmelerin çatıları uçtu. Ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesiyle bölgede elektrik kesildi. Küçükkuyu-Ayvacık sahil yolu olan bu bölge trafiğe kapatıldı.

Çanakkale ve ilçelerinde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde özellikle Ayvacık ilçesinde sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterdi. Sağanak yağışla birlikte Assos tüneli Küçük kuyu istikameti ulaşıma geçici olarak trafik ekiplerince kapandı. Karayolları ekipleri tünel içinde çalışma başlattı.



YAZLIK EV VE TURİZM İŞLETMELERİ ZARAR GÖRDÜ

Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına Sazlı Köyü sahil yolunu vurdu. Sahilde bulunan yazlık evlerin ve turizm işletmelerin çatıları uçtu. Sahilde bulunan şezlonglar çevreye dağıldı. Şiddetli fırtına nedeniyle işletmelerde bulunan ağaçlar devrildi. Elektrik direklerinin devrilmesiyle bölgede elektrik kesildi. İl Özel İdare ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı. Küçükkuyu-Ayvacık sahil yolu olan bu bölge jandarma tarafından trafiğe kapatıldı.



Lodos şeklinde denizin patladığını ve binaya kadar geldiğini belirten işletme sahibi Mehmet Kırbaş, “Bir anda gürültü ve sesi fark ettik. Sahil kesiminde bulunan şezlonglar, masalar, demir sandalyeler çevreye saçıldı. Korkuyla kendimizi bir köşeye attık. Sesin geçmesini bekledik. Uzun sürmedi. Birkaç dakika sürdü. Sonrasında fırtına geçtikten sonra ağaçların yıkıldığını gördük. Çatıları uçurdu. Çardaklar yıkıldı. Yaklaşık 10 mekan zarar gördü. Büyük bir evin çatısını yola atmış. Hortum mu diyelim, başka bir şey mi diyelim ne diyelim bilmiyorum” dedi.

İş görüşmesi için abisinin restoranında bulunduğunu ifade eden Murat Yarar ise, “Misafirlerimiz beklerken bir anda deprem uğultusuna benzer bir ses geldi. Uğultuyla beraber ben korkuyla yere yatın dedim. Bomba atıldı sandım. Sonra elektrik tellerinden ateşler çıkmaya başladı. Sandalyeler havada uçuştu. Dışarı çıktık, kendi işletmemiz dahil çevredeki evlerin ve işletmelerin zarar gördüğünü gördük” diye konuştu.