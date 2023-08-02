Ayvalık Uluslararası Film Festivali 14 Eylül’de başlıyor

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 14-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Festival kapsamında dikkati çeken yerli ve yapımcı filmler sinemaseverler ile buluşacak.

Seyir Derneği tarafından 14-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali için geri sayım başladı.

Festivalde bu yılın merakla beklenen, dünya festivallerinde dikkatleri üzerine çeken yerli ve yabancı yapımları izleyiciyle buluşacak, film gösterimleri sonrası gerçekleşecek söyleşiler ve güncel meselelere dair panellerle sinema dolu günler yaşanacak.

Genç Sinema programı kapsamında Türkiye’nin farklı üniversitelerinden öğrenciler sinema profesyonelleri ile buluşup, festivalde çalışma deneyimi kazanırken çocuklar içinse 17 Eylül Pazar günü tüm güne yayılan 'Çocuk Günü' düzenlenecek.

FESTİVAL AFİŞİ HAZIR

Festivallerin düzenlendiği şehirle bağını vurgulamak isteyen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ayvalık’ta yaşayan sanatçıların eserlerini festival afişine taşımaya devam ediyor. Festival, Ayvalık’ta yaşayan sanatçı Tunca’nın Bedbahtlıklar ve Yeni Hazlar adlı kişisel sergisine ait bir eserinden ilhamla görsel tasarımını Erdem Yılmaz’ın hazırladığı afişle seyirciyle buluşuyor.

Direktörlüğünü Azize Tan’ın, program danışmanlığını Fatih Özgüven’in üstlendiği Ayvalık Uluslararası Film Festivali, Ayvalık Belediyesi, CultureCivic, Kürşat Ayvalık, Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı, Hollanda Konsolosluğu, Paribu, OGM Pictures, Mey|Diageo, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalıkzade, Çöp(m)adam, Fransız Kültür Merkezi’nin değerli katkılarıyla gerçekleşecek.