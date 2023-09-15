Ayvalık Uluslararası Film Festivali başladı

Seyir Derneği tarafından düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 14 Eylül akşamı Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da düzenlenen açılış töreni ile başladı. Seçici kurulu oluşturan Tayfun Pirselimoğlu, Dilde Mahalli, Eytan İpeker, Nil Kural ve Selen Uçer’in de katıldığı törende bu yıl “Yeni Bir Senarist” Ödülü verildi. Sanki Her Şey Biraz Felaket filmiyle ödüle layık görülen Umut Subaşı, açılış töreninde ödülünü Mey|Diageo Kültür Sanat Danışmanı Banu Zeytinoğlu’ndan aldı. Açılış gecesi, Todd Haynes’in yönettiği Bir Skandalın Peşinde / May December filminin gösterimiyle sona erdi.

19 Eylül akşamı sona erecek Ayvalık Uluslararası Film Festivali, dün akşam düzenlenen açılış töreniyle beş gün sürecek sinema maratonunu başlattı.

Açılış töreni öncesi Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen kokteylde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bu yıl ikincisi gerçekleşen Ayvalık Uluslararası Film Festivalimiz’in de bir kültür sanat şöleni olarak Türkiye’deki önemli festivaller arasında yerini aldığını görüyoruz. Böylesi önemli ve uluslararası bir festivalle ülkemizin sinema kültürüne, akademik çalışmalara ve festival takvimine yaptığımız katkıdan dolayı hakikaten mutluyuz, yarınlar için her zamankinden daha fazla umutluyuz. Bu vesileyle Ayvalık’ın sinema tarihine, 1924 yılında Kurtuluş Savaşı’ndan dönen 3 Ayvalıklı arkadaşın kurduğu ilk filmi gösteren Azim Sineması’na, Eski Gümrük bölgesindeki Sinemalar Caddesi’ne, Ferah, Şehir, Kulüp, Yalı Sinemaları’na, Gezici Açık hava sinemalarına ve bu kentte sinemaya katkı sunmuş tüm emekçilere ve sanatseverlere saygı ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.

Festival direktörü Azize Tan açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin ikincisinde sizleri Amfitiyatro’yu doldurmuş olarak görmekten çok mutluyuz. Festivali Seyir Derneği düzenleniyor ama tek başımıza yapmıyoruz. Çok değerli destekler var bu festivalde. Bize bu festivali gerçekleştirmemiz için destek olan başta Ayvalık Belediyesi olmak üzere tüm kurum ve kişilere yürekten teşekkür ediyorum; ne zaman başımız sıkışsa yanımızda oldukları, umut verdikleri ve daha iyisini yapmak için bizi cesaretlendirdikleri için” diyerek tüm destekçilere ve Ayvalıklılara ayrı ayrı teşekkür etti.

YENİ BİR SENARİST ÖDÜLÜ UMUT SUBAŞI'NA VERİLDİ

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin ilk yılında kültür sanata verdiği sürdürülebilir desteklerle öne çıkan Mey|Diageo’nun katkılarıyla verilen “Yeni Bir …” Ödülü bu yıl senaryo kategorisinde verildi. Festivalin yapıldığı yıl içinde kamera önünde ya da arkasında, sinemanın herhangi bir alanında gösterdiği başarıyla dikkatleri çeken, kariyerinin başındaki bir isme verilen 50 bin TL değerindeki ödülün bu yılki sahibi Sanki Her Şey Biraz Felaket filmiyle Umut Subaşı oldu. Tayfun Pirselimoğlu, Dilde Mahalli, Eytan İpeker, Nil Kural ve Selen Uçer’den oluşan seçici kurul tarafından oy birliğiyle belirlenen ödülü kurul adına Tayfun Pirselimoğlu açıkladı. Pirselimoğlu ödülü açıklarken “Bilenler bilir ben dünyanın gidişatı ile alakalı karamsar bir insanım. Muhtemelen buradaki insanların çoğunluğu da aynı şeyi düşünüyor. Sinemanın gidişatını da aşağı yukarı böyle buluyorum ama arada bir parıltılar çıkıyor. İzlediğimiz filmler arasında da beni kişisel olarak heyecanlandıran, böyle parıltılar vardı” dedi.

Ödülünü Mey|Diageo Kültür Sanat Danışmanı Banu Zeytinoğlu’ndan alan Umut Subaşı, “Gerçekten çok kıymetli bir jüri. Hepinizle çalışmak ve ileride Tayfun hocam gibi özgün bir auteur olmak isterim. Böyle bir jüriden böyle bir ödül almak benim için çok kıymetli. Festivale teşekkür ederim. Bu yolu benimle yürüdüğü için yapımcı Cemre Erül’e de teşekkür ederim. Sen olmasaydın asla olmazdı. Oyuncularımızdan Melisa burada, onun nezdinde tüm oyuncularımıza ve ekibe de teşekkür ediyorum” dedi.

Banu Zeytinoğlu ödülün takdiminin ardından yaptığı konuşmada “Mey|Diageo kültür-sanata desteği, ‘kurumsal sosyal sorumluluk’ değil, ‘sanattan sorumlu bir sosyal kurum olma’ anlayışıyla gerçekleştiriyor ve iş dünyasına da örnek olmayı hedefliyor. Yenilerin yanında olarak sanatın sürdürülebilirliğine katkı sağlayan başka bir şirket, başka bir senaryo ve başka bir dünya mümkün” dedi.

Umut Subaşı’nın yazıp yönettiği Sanki Her Şey Biraz Felaket, 17 Eylül Pazar günü saat 16.30’da Vural Sineması’nda gösterilecek.

Festivalde Bugün (15 Eylül Cuma)

Festivalde bugün 12.00 seansında Vural Sineması’nda Arjantinli yönetmen Rodrigo Moreno’nun yönettiği, 2023 Cannes Film Festivali’ndeki ilk gösteriminin ardından “geleceğin kült filmlerinden” olarak değerlendirilen Kabahatliler / The Delinquents, Sanat Fabrikası’nda dünya prömiyerini yaptığı 2023 Cannes Film Festivali’nde En İyi Senaryo ve Kuir Palmiye ödüllerini alan Hirokazu Kore-eda imzalı Canavar / Monster filmleri gösterilecek.

Murat Erün yönetmenliğini üstlendiği Hatice filminin 15.00’da Sanat Fabrikası’nda gerçekleşecek gösteriminin ardından seyircilerin sorularını yanıtlayacak.

17.00 seansında Vural Sineması’nda 2023 Cannes Film Festivali’nin açılış filmi Maïwenn yönetmenliğindeki Jeanne du Barry, Sanat Fabrikası’nda Jeyan Kader Gülşen ve Zekiye Kaçak’ın yönettikleri Bu Ben Değilim beyazperdede olacak. Bu Ben Değilim belgeselinin gösterimi yönetmenler ve belgeselde yer alan Mustafa’nın katılımıyla gerçekleşecek.

19.30’da Stephen Frears’in ilk gösterimi geçen yıl Toronto Film Festivali’nde gerçekleşen filmi Kayıp Kral / The Lost King, Vural Sineması’nda; İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ’ın birlikte yönettikleri belgesel Düet, Sanat Fabrikası’nda gösterilecek. Yönetmenler İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ ile belgeselin karakterlerinden Mısra Gündeş Ayvalık izleyicisiyle bir araya gelecek.

21.30’da Fikret Reyhan’ın yönettiği Cam Perde, Vural Sineması’nda; politik başyapıtların yaratıcısı Ken Loach imzalı Umudunu Kaybetme / The Old Oak, Sanat Fabrikası’nda gösterilecek. Cam Perde gösterimi sonrası Fikret Reyhan, filmin yapımcısı Seda Turan ile oyuncuları Selen Kurtaran, Uğur Karabulut, Alper Çankaya, Elif Çakman ve Emrah Özdemir filme dair merak edilenleri yanıtlayacak.

ASKEV Sera’da saat 16.00’da düzenlenecek Mücadele Çağı ve Hafıza adlı konuşmada Ayvalık Tabiat Platformu ve Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi gibi platformlarda etkin mücadele süreçleri yürütmüş Nebahat Dinler, akademisyen Esra Başak ve küratör, eğitmen, yazar Vasıf Kortun çevre talanına karşı sivil mücadelenin dönemeçleri ve günümüzde bu mücadelenin kaydını tutmanın toplumsal hafızadaki yeri üzerine konuşacak. Derviş Zaim’in gerçek bir karakterin peşinde suç ve suça bağımlılık, toplum ve toplum dışılık, özgürlük ve tutsaklık temalarını ele aldığı Tavuri adlı belgesel de yine ASKEV Sera’da 20.30’da gösterilecek.

Eski Köylü Pazarı’nda ise 21.00’da Emine Yıldırım ve başrolünde yer alan Ezgi Çelik’in katılımıyla Kadıköy’ün En İyi Falcısı adlı kısa film ile Kerem Ayan’ın yönettiği Oregon ücretsiz olarak gösterilecek. Oregon filminin gösterimi sonrasında yönetmen Kerem Ayan ve oyuncular Aslı İnandık, Selen Uçer ile Ferit Aktuğ’un katılımıyla bir söyleşi gerçekleşecek.

FESTİVAL MEKÂNLARI, BİLETLER VE DESTEKÇİLER

Festivalde film gösterimleri Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Sanat Fabrikası, ASKEV Sera ve Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro ve Eski Köylü Pazarı’nda yapılacak. Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde tam bilet 80 TL, indirimli bilet 50 TL (öğrenci ve 65 yaş üstü) olarak Biletix ve Küçük Han’daki festival gişesinde satışa çıkarken, Eski Köylü Pazarı ve ASKEV Sera’daki gösterimler ücretsiz gerçekleştirilecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali; Ayvalık Belediyesi, CultureCivic, Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı, Kürşat Ayvalık, Paribu Cineverse, O3 Medya, OGM Pictures, Gold Film, Kendine Has, Boyner, MUBI, Manzara Ayvalık, Nil House, Çamlık Gazinosu Aile Çay Bahçesi, Esra Başak-Ela Başak Atakan, Eren-Alptekin Coşkun, Fatma-Mustafa Kürşat, İnci Vural, Ayvalıkzade, çöp(m)adam, Ayvalık Ticaret Odası’nın değerli katkılarıyla gerçekleşecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin basın sponsorları ise Ajandakolik, Altyazı, Ayvalık Magazin, Bant Mag, Bianet, Birgün, Dadanizm, Dizidoktoru, Gazete Duvar, KRT, Kutsal Motor, Lavarla, Radyo ODTÜ,T24, TELE 1 ve Üretim Kaydı.