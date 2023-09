Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nde biletler 8 Eylül’de satışta: Açılış filmi 'May December'

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 14-19 Eylül tarihleri izleyiciyle buluşacak. Festivalin biletleri 8 Eylül'de satışa sunulacak. Festival, Todd Haynes imzalı May December filmiyle açılacak.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali için biletler 8 Eylül’de Biletix ve Ayvalık’taki Küçük Han’da açılacak gişeden satışa çıkıyor.

Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Sanat Fabrikası Tiyatrosu, Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro‘da yapılacak film gösterimleri için tam bilet 80 TL, indirimli bilet 50 TL olurken, ASKEV ve Eski Köylü Pazarı Meydanı’ndaki gösterimler ücretsiz gerçekleştirilecek.

FESTİVAL PROGRAMI

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, Todd Haynes imzalı May December filmiyle açılacak. 14 Eylül’de Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amiftiyatro’da gerçekleşecek açılış töreninin ardından gösterilecek Julianne Moore ve Natalie Portman’ın başrollerde yer aldığı May December, yirmi yıl önce basını meşgul eden bir skandalın, çekilecek bir film nedeniyle tekrar gündeme gelmesini konu alıyor. Açılış filmi May December için, kategori ayrımı olmaksızın tüm biletler 100 TL’den satışa sunulacak.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali çerçevesinde Uluslararası Seçki, Sinema Yapmaya Çalışırken, İlk Filmler, Ve Ayvalık, Godard’a Saygı, Anılarına ve uzun metraj, kısa ile belgesel filmlerin yer aldığı Türkiye’den Filmler bölümlerinde toplam 57 film gösterilecek.

Festival, gösterimlerin yanı sıra film ekiplerinin katılımıyla gösterim sonrası söyleşilere, filmlerin temalarından hareketle düzenlenecek panellere Türkiye’nin farklı üniversitelerinden öğrencilerin hem çeşitli atölyelerde eğitim alacakları hem de festivalde çalışma deneyimi kazanacakları Genç Sinema programına ev sahipliği yapacak.

Ayrıca festival 17 Eylül’de Sabancı Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde tüm güne yayılan farklı etkinliklerle dolu Seyir Çocuk Günü’nü de ilk kez düzenleyecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, Mey|Diageo’nun katkılarıyla geçen yıl ilk kez verdiği “Yeni Bir …” Ödülü’nü bu yıl da vermeye devam ediyor. 50.000 TL değerindeki ödülün sahibi festivalin açılış gecesinde açıklanacak. “Yeni Bir …” Ödülü’nün seçici kurulunda ise yönetmen, senarist, yazar, yapımcı ve ressam Tayfun Pirselimoğlu, yapımcı Dilde Mahalli, kurgucu ve yönetmen Eytan İpeker, sinema yazarı-film programcısı Nil Kural ve oyuncu Selen Uçer yer alıyor.