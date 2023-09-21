Ayvalık Uluslararası Film Festivali sona erdi

200 konuğun ağırlandığı, 8 bin izleyicinin salonları doldurduğu Ayvalık Uluslararası Film Festivali sona erdi. Festivalde, Türkiye’den Filmler bölümlerinde toplam 57 film gösterildi.

Seyir Derneği tarafından 14-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali başta Ayvalıklılar olmak üzere çevre illerden gelen sinemaseverlerin yoğun katılımıyla geçti.

Direktörlüğünü Azize Tan’ın, program danışmanlığını Fatih Özgüven’in üstlendiği festivalde Uluslararası Seçki, Sinema Yapmaya Çalışırken, İlk Filmler, Ve Ayvalık, Godard’a Saygı, Anılarına ve uzun metraj, kısa ile belgesel filmlerin yer aldığı Türkiye’den Filmler bölümlerinde toplam 57 film gösterildi.

Festivalde gösterimlerin yanı sıra film ekipleri seyircilerin sorularını yanıtladı, filmlerin temalarından hareketle konuşmalar düzenlendi, Genç Sinema programı kapsamında 30’dan fazla öğrenci Ayvalık’ta hem atölyelere katıldı hem festivalde gönüllü çalıştı ve Seyir Çocuk Günü ilk kez gerçekleştirildi.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali yönetmenler, oyuncular, yapımcılar, basın, sinema sektörü temsilcileri ve öğrencilerden oluşan 200 konuğu ağırladı, 8000 izleyici salonları doldurdu.

Mey|Diageo’nun katkılarıyla verilen “Yeni Bir Senarist” Ödülü ise Sanki Her Şey Biraz Felaket filmiyle yönetmen-senarist Umut Subaşı’nın oldu.