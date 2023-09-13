Ayvalık Uluslararası Film Festivali yarın başlıyor

Ayvalık Uluslararası Film Festivali, yarın açılış töreni ile başlıyor. Bir Skandalın Peşinde / May December, festivalin açılış filmi olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Seyir Derneği’nin düzenlediği Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 14 Eylül Perşembe akşamı Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da gerçekleşecek açılış töreni ile başlıyor.

Açılış töreninde, son bir yıl içinde vizyona girmiş ya da ulusal festivallerde gösterilmiş uzun metraj kurmaca filmlerden birindeki başarısıyla dikkat çeken genç bir sinemacıya verilen “Yeni Bir …” Ödülü de sahibini bulacak.

Yönetmen, senarist, yazar, yapımcı ve ressam Tayfun Pirselimoğlu, yapımcı Dilde Mahalli, kurgucu ve yönetmen Eytan İpeker, sinema yazarı-film programcısı Nil Kural ve oyuncu Selen Uçer’den oluşan seçici kurulun seçtiği bir filme Mey|Diageo katkılarıyla 50 bin TL’lik bir ödül verilecek.

Açılış töreninin ardından 2023 Cannes Film Festivali’nde ana yarışmada dünya prömiyerini yapan, başrollerinde Natalie Portman ve Julianne Moore’un yer aldığı Todd Haynes imzalı Bir Skandalın Peşinde / May December, festivalin açılış filmi olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde Uluslararası Seçki, Sinemacılar Sinema Yapmaya Çalışıyor, İlk Filmler, Ve Ayvalık, Godard’a Saygı, Anılarına ve uzun metraj, kısa ile belgesel filmlerin yer aldığı Türkiye’den Filmler bölümlerinde toplam 57 film gösterilecek.

Film sonrası söyleşilerde yönetmen, senarist ve yapımcılar başta olmak üzere film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek.

Festival seçkisindeki filmlerin detaylı bilgilerine ve program çizelgesine Ayvalık Uluslararası Film Festivali internet sitesi üzerinden erişmek mümkün.

KONUŞMALAR

Ayvalık Uluslararası Film Festivali kapsamında, gösterilen filmlerden ilham alan, sinemanın malzemesi nedir sorusuna cevap arayan ve Ayvalık’taki çevre mücadelesi hakkında konuşmalar da gerçekleşecek. 15 Eylül Cuma günü saat 16.00’da ASKEV SERA’da gerçekleşecek Mücadele Çağı ve Hafıza adlı konuşmada Ayvalık Tabiat Platformu ve Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi gibi platformlarda etkin mücadele süreçleri yürütmüş Nebahat Dinler, akademisyen Esra Başak ve küratör, eğitmen, yazar Vasıf Kortun çevre talanına karşı sivil mücadelenin dönemeçleri ve günümüzde bu mücadelenin kaydını tutmanın toplumsal hafızadaki yeri üzerine konuşacak.

Bu yıl festival programında gösterilecek olan ve Tràn Anh Hùng’a Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran Şeflerin Aşkı / The Taste of Things filminin gösteriminin ardından, İstanbul'u sebze, el yapımı ekmek, baharatlarla tanıştıran Zencefil'in mucidi sosyolog Ferda Erdinç yemek, tutku, lezzet ve haz üzerine bir sohbet gerçekleştirecek. Ocaktan Sofraya adlı konuşma 16 Eylül Cumartesi günü saat 16.30’da KRAFT’ta gerçekleşecek.

Yönetmen Deniz Yüksel Abalıoğlu’nun Türkiye’den çıkmış en iyi caz müzisyenlerinden Muvaffak ‘Maffy’ Falay’ı anlattığı portre-belgesel Maffy’s Jazz’ın gösteriminin ardından Türkiye’nin önde gelen caz vokalistlerinden doğaçlama ustası Sibel Köse ve caz piyanisti Kürşad Deniz “Maffy”nin anısına bir konser verecek. Konser 16 Eylül Cumartesi günü saat 21.30’da ASKEV SERA’da gerçekleşecek.

Geçen yıl hayatını kaybeden, sinemanın çehresini değiştiren yönetmen Jean-Luc Godard’ın italyan yazar Alberto Moravia’nın romanından uyarladığı, başrollerinde Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Amerikalı oyuncu Jack Palance ve Alman yönetmen Fritz Lang’ın yer aldığı Nefret / Contempt filminin gösteriminin ardından, filmden ilham alan bir konuşma düzenlenecek. Yazınbilimci, sanat kuramcısı ve öğretim üyesi Zeynep Sayın’ın yapacağı Nefret’in Düşündürdükleri: Nonkonformizm başlıklı konuşma 17 Eylül Pazar günü saat 14.30’da KRAFT’ta.

CÜNEYT CEBENOYAN ANILACAK

Yakın zamanda kaybettiğimiz BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan festival kapsamında bir konuşma ve film gösterimiyle anılacak. Adını, Cebenoyan’ın Açık Radyo’da sinema dünyasının içinden ve dışından konuklarla en sevdikleri film üzerine sohbet ettiği ve sonrasında bir kitaba da dönüşen Erguvani İstimbot radyo programından alan konuşma 18 Eylül Pazartesi günü saat 14.00’da Küçük Han’da gerçekleşecek. Çiğdem Öztürk ve Yeşim Burul, Erguvani İstimbot’un rotasını izleyerek dünyayı anlamak için radyodan ve sinemadan ne umabileceğimizi konuşacaklar. Aynı gün saat 20.30’da Cüneyt Cebenoyan anısına Robert Rossen’in yönettiği Bilardocu / The Hustler Eski Köylü Pazarı’nda ücretsiz olarak gösterilecek. Erguvani İstimbot kitabı da Küçük Han’daki konuşma sonrası satışa sunulacak.

Festival kapsamında Sinemanın Malzemesi başlığı altında bir konuşma dizisi de gerçekleştirilecek. 17 Eylül Pazar günü saat 17.30’da düzenlenecek Kurgucu ve Malzeme başlıklı konuşmada Bizim Büyük Çaresizliğimiz, Gişe Memuru, Anons, Kızkardeşler ve Kar ve Ayı gibi filmlerin kurgucusu Çiçek Kahraman kurgucunun malzemesi olan görüntüyü nasıl ele aldığını, 18 Eylül Pazartesi günü saat 17.30’da düzenlenecek Oyuncu ve Malzeme başlıklı konuşmada ise oyuncu Tilbe Saran bir filme hazırlanırken yaşadığı süreçleri Fatih Özgüven’le konuşacaklar. Ayrıca 19 Eylül’de, festivalde gösterilen Karanlık Gece’nin ve Nora Fingscheidt’ın yönettiği Oyunbozan’ın görüntü yönetmeni Yunus Roy İmer ve festivalde gösterilen Kar ve Ayı dışında Reha Erdem’in tüm filmlerinin görüntü yönetmenliğini yapmış Florent Herry, Görüntü Yönetmeni ve Malzeme başlıklı konuşmada Çiçek Kahraman moderatörlüğünde konuşacak.

SEYİR ÇOCUK GÜNÜ VE GENÇ SİNEMA

Ayvalık Uluslararası Film Festivali kapsamında 17 Eylül Pazar günü Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde Seyir Çocuk Günü düzenlenecek. Seyir Çocuk Günü programında yer alan baskı, boyama, arkeoloji, animasyon atölyeleri; masal dinletileri, konser ve film gösterimlerinin tümü ücretsiz gerçekleşecek, ayrıca ebeveynler için de özel etkinlikler olacak. Atölyelerin tam programına www.ayvalikff.org/cocuk adresinden ulaşılabilir. Kapasitesi kısıtlı olan atölyeler için aynı adresten form doldurulabilir. Seyir Çocuk Günü’nün sonunda Hollanda’dan Koca Adam filmi dublajlı olarak gösterilecek.

Gençlerle yapılan projelere özel önem veren Ayvalık Uluslararası Film Festivali kapsamında başta sinema bölümünde okuyan ya da üniversitelerin sinema kulüplerine üye olan öğrenciler olmak üzere, sinema alanında kendisini geliştirmek isteyen tüm öğrenciler için Ay Yapım sponsorluğunda Genç Sinema programı düzenleniyor. Başvuran adaylar arasından seçilen 30 öğrenci festival boyunca hem sektör profesyonellerinden eğitim alacak hem de festival ekibiyle çalışarak deneyim kazanacak. Bu yıl 11 ilden, 26 farklı üniversiteden, Ayvalık’ta yaşayanlar dahil toplam 44 öğrenci festival boyunca Ayvalık’ta yapımcılık, yazarlık, yönetmenlik, kurgu, post-prodüksiyon gibi farklı alanlarda profesyonel isimlerin vereceği atölye çalışmalarına katılabilecek, aynı zamanda festival organizasyonunun farklı alanlarında görev alarak festivalin önemli bir parçası olacak. Ulaşım, konaklama ve yemek masrafları festival tarafından karşılanacak öğrenciler, yılın dikkat çekici ve merakla beklenen festival filmlerini izleme, panel ve konuşmaları takip etme, sinemacılarla tanışma ve sohbet etme imkânı bulacak. Programdaki atölyelerin dışında, festival organizasyonunda gönüllü olarak çalışarak tecrübe kazanacak ve kendilerini geliştirecekler. Bu yıl, 6 Şubat depreminden etkilenen illerden gelen öğrencilerin başvurularına öncelik verildi.

Festivalde film gösterimleri Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Sanat Fabrikası, ASKEV Sera, Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro ve Eski Köylü Pazarı’nda yapılacak. Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde tam bilet 80 TL, indirimli bilet 50 TL (öğrenci ve 65 yaş üstü) olarak Biletix ve Küçük Han’daki festival gişesinde satışa çıkarken, Eski Köylü Pazarı ve ASKEV Sera’daki gösterimler ücretsiz gerçekleştirilecek.