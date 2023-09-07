Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nde çocuklar için özel etkinlikler

Seyir Derneği tarafından 14-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali kapsamında 17 Eylül Pazar günü Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde Seyir Çocuk Günü düzenlenecek.

Seyir Çocuk Günü programında yer alan baskı, boyama, arkeoloji, animasyon atölyeleri; masal dinletileri, konser ve film gösterimlerinin tümü ücretsiz gerçekleşecek, ayrıca ebeveynler için de özel etkinlikler olacak.

Seyir Çocuk Günü, 17 Eylül Pazar günü saat 12.00’da atölyeler ile başlayacak, akşam 20.30’da film gösterimleriyle sona erecek. Kargalara olan sevgisi nedeniyle okul arkadaşlarına uyum sağlamakta zorlanan bir çocuğun hikâyesini anlatan Sean McCarron yönetmenliğindeki kısa animasyon Karga / Corvine ile futbol tutkusuyla birbirlerine bağlı Dylan ve Yousef’un, hayatlarını değiştirecek bir olayın üstesinden gelmek için arkadaşlığın gücünü yeniden keşfetmelerini ve pes etmemelerini anlatan Camiel Schouwenaar yönetmenliğindeki Koca Adam / Bigman, Seyir Çocuk Günü’nde beyazperdede olacak yapımlar. Koca Adam Türkçe dublajlı olarak gösterilecek.

Arkeolog Ufuk Kırca çocukları bir kazı simülasyonu ile tanıştıracak. Arkeologların çalışma şartlarını deneyimleyerek öğrenecek olan çocuklar, ekip çalışması ile görev ve sorumluluk gibi kavramları tecrübe edecekler. Atölye ile çocukların görerek, hissederek, algılayarak ve yaparak öğrenme yöntemiyle, kültürel miras kavramının tanımını doğru öğrenmeleri ve kültürel mirasa karşı duyarlılıklarının gelişmesi hedefleniyor.

Seyir Çocuk Günü programında çocukların el becerilerini ve hayal güçlerini kullanacakları atölyeler de düzenlenecek. Ayşe Nur Arık, çocukların aileleriyle birlikte katılacağı, yapraklardaki ve çiçeklerdeki doğal pigmentleri kullanan Japon baskı tekniğinden adını alan tamamen doğal ürünlerin kullanıldığı Tatakizome atölyesi düzenleyecek. Atölyede çocuklar, doğaya farklı bir bakış açısıyla bakmayı, boya kaynağı olarak doğayı, çiçekleri, yaprakları kullanmanın yolları olduğunu öğrenip, doğanın onlara farklı neler sunabildiklerini gözlemleyip, kendi küçük elleriyle yaptıkları baskılarla ortaya çıkan çantalarının sahibi olacaklar. Kendi tasarımları, kendi üretimleriyle, ebeveynleriyle ortak bir merakta buluşmanın heyecanını yaşıyorlar.

Simge Albeyoğlu, çocuklara akrilik boya ile istedikleri renklerde boyama yaparak yaprak baskı resmi oluşturacakları ve atölye sonunda teslim alabilecekleri Yaprak Baskı atölyesi düzenleyecek. Mehtap Sun'un düzenleyeceği Seramik atölyesinde çocuklar özel kalıplarla şekil verecekleri seramik çamurları ile panolar yapacaklar.

Seyir Çocuk Günü’nde sanatçı ve mimar Hazal Kaya, ebeveyn ve çocuklar arasındaki bağları güçlendirecek bol oyunlu bir atölye düzenleyecek. Oyunlar içinde kolajların yapılacağı, çizileceği, kesileceği ve yapıştırılacağı atölyeden çıkacak eserler etkinlik sonunda çocuklara hediye edilecek.

Hikâye Anlatıcısı Aslıhan Hazar ise çocukları, sesi duyulduğu anda 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken, oyunlarla hayal gücü kaslarının ısınacağı, hayal alemine dalıp çıkılacak, devlerle karşılaşacak, ejderhalarla çarpışılacak, dünyanın öbür tarafına geçilecek bir masal dinletisinde buluşmaya davet ediyor.

Canlandıranlar’ın kurucusu yapımcı ve yönetmen Berat İlk'in vereceği Canlandırma Atölyesi’nde zeotrope ve flipbook gibi eğlenceli örnekler gösterilerek canlandırma (animasyon) tarihi ve mantığı anlatılacak. Canlandırma nedir ve nasıl yapılır üzerine temel bilgilerin verileceği atölyede bir canlandırma filmin yapım aşamaları aktarılarak uygulamaya geçilecek ve çocuklar hayallerindeki kısa animasyon denemelerini yapma şansını yakalayacaklar.

Dramaterapist ve Aile Danışmanı Mana Uygur hem aileler ile ekran kullanımının zararları, nasıl olması gerektiği, geliştirilebilecek alternatifler, sınır koyma ve uygulama gibi başlıklar altında bir söyleşi düzenleyecek hem de çocuklarla birlikte izlenecek bir film sonrasında yaratıcı drama teknikleriyle farkındalık atölyesi düzenleyecek.

Seyir Çocuk Günü’nde müzisyen Serdar Ateşer ile çocuk şarkıları bestecisi ve söz yazarı Gizem Dalgıç yakında bir albüm olarak çıkacak, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış çocuk şarkılarıyla Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi açık hava sahnesinde bir konser verecekler.

Müzisyen Ahmet Ali Arslan kendi hayatından ilham alarak yazdığı interaktif çocuk masalı Nazik Korsan Piyu ile beden perküsyonu yardımıyla dinleyenin masala katıldığı, kâh tayfa olup kaptan şarkısına eşlik ettiği, kâh fırtına olup koptuğu bir macera sunacak.

Seyir Çocuk Günü'nde Klinik Psikolog ve Pedagog İnci Vural ve Prof. Dr. Yankı Yazgan, ebeveynlere yönelik Sosyal Çevre ve Akran İlişkilerinin Ruh Sağlığına Etkisi başlıklı bir konuşma da yapacaklar. İnci Vural İstanbul Üniversitesi'nde Pedagoji Bölümünü bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji masterı yapmıştır. Daha sonra Fullbright bursu ile Amerika'ya gidip, Ohio State Universitesi'ne bağlı Nisonger Center'da duygusal ve gelişimsel problemleri olan çocuklarla çalışmıştır. Uzmanlık alanları çocuk/genç ve yetişkin psikiyatrisi olan Yankı Yazgan beyin bilimleri ve psikiyatri alanındaki bilgilerin herkes tarafından anlaşılmasını ve kullanılmasını amaçlayan 'popüler bilim' temelli yazı ve kitap yanı sıra çok sayıda ulusal ve uluslar arası hakemli bilimsel dergi makalesi ve kitap bölümü yazmıştır.

Tüm bu atölyelerin ve etkinliklerin yanı sıra çocuklar Finansbank tarafından alana getirilecek 22 metrekarelik Ames Odası ve Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi tarafından kurulacak VR gözlük deneyimleme alanı tüm gün çocukların kullanımına açık olacak. Ames Odası uzaktan bakıldığında normal olarak görülen ve kübik şekilde dizayn edilmiş bir odayken, aslında odanın gerçek şekli yamuktur. Ames Odası açıların ve perspektiflerin doğru kullanılarak yakındaki cisimlerin daha büyük ve parlak uzaktakilerin ise daha küçük ve mat olarak algılanmasını sağlar. Oluşan göz yanılsamasıyla köşelerden birinde duran insan diğer köşeye oranla boyut değiştirmektedir. Bilgisayar efekti sanılan Ames Odası, sinemada ve müzik videolarında kullanılmaktadır. Ayrıca bilim müzelerinde de önemli bir yere sahiptir.

Film gösterimi, konser ve masal dinletilerinde kontenjan sınırı yok, ancak düzenlenecek bazı atölyelerin kontenjanları sınırlı olduğundan katılmak isteyenlerin www.ayvalikff.org adresinden katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

Festivalin ardından, Seyir Çocuk Günü kapsamında gösterilen Koca Adam adlı Hollanda filmi 24 Eylül’de UrlaDam’da Koruncuk Vakfı çocukları için, Ekim ayı içinde de Diyarbakır Mordem Sanat iş birliğiyle Diyarbakır, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta depremzede çocuklar için gösterilecek.

Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin film gösterim çizelgesine buradan ulaşabilirsiniz.

Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Sanat Fabrikası Tiyatrosu, Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro‘da yapılacak film gösterimleri için tam bilet 80 TL, indirimli bilet 50 TL olurken, ASKEV Sera ve Eski Köylü Pazarı Meydanı’ndaki gösterimler ile Sabancı Üniversitesi Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’ndeki etkinlikler ücretsiz gerçekleştirilecek.