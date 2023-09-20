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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki operasyonla ilgili açıklama yaptı. Aliyev "gerekli derslerin verildiğine" yönelik ifadeler kullandı.

Dünya
  • 20.09.2023 19:39
  • Giriş: 20.09.2023 19:39
  • Güncelleme: 20.09.2023 19:53
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ açıklaması
FOTOĞRAF: Depophotos

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki operasyonla ilgili açıklama yaptı. 

Aliyev şu ifadeleri kullandı:

- Askerlerimiz zorlu coğrafi bölgelerde, zorlu şartlar altında başarıyla görevlerini gerçekleştirdi.

- Operasyonlar sonucunda, düşmanın silah ve teçhizatının bir kısmı yok edildi.

- 10 Kasım 2020’de imzalanan ortak bildiriye aykırı olarak Ermenistan 3 yıl boyunca askeri güçlerini Karabağ’dan çekmedi. 

- Yasadışı Ermeni güçlerin, silahlarını bırakarak, topraklarımızdan çıkmaları ve askeri teçhizatlarını teslim etmeleri şartıyla operasyonun duracağını söylemiştim. 

- Artık yasadışı Ermeni güçlerin Karabağ’dan çıkarılması çalışmalarına başlanılmıştır. 

- Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve bunu bütün dünya biliyor.

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