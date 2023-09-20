Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Karabağ açıklaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki operasyonla ilgili açıklama yaptı. Aliyev "gerekli derslerin verildiğine" yönelik ifadeler kullandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Aliyev şu ifadeleri kullandı:
- Askerlerimiz zorlu coğrafi bölgelerde, zorlu şartlar altında başarıyla görevlerini gerçekleştirdi.
- Operasyonlar sonucunda, düşmanın silah ve teçhizatının bir kısmı yok edildi.
- 10 Kasım 2020’de imzalanan ortak bildiriye aykırı olarak Ermenistan 3 yıl boyunca askeri güçlerini Karabağ’dan çekmedi.
- Yasadışı Ermeni güçlerin, silahlarını bırakarak, topraklarımızdan çıkmaları ve askeri teçhizatlarını teslim etmeleri şartıyla operasyonun duracağını söylemiştim.
- Artık yasadışı Ermeni güçlerin Karabağ’dan çıkarılması çalışmalarına başlanılmıştır.
- Karabağ, Azerbaycan toprağıdır ve bunu bütün dünya biliyor.