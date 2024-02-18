Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye’ye geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev, Türkiye'ye geliyor. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Aliyev'in ziyaretiyle ilgili detaylara yer verildi. Buna göre Aliyev, 19 Şubat Pazartesi günü, resmi görüşmeler gerçekleştirecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret, Azerbaycan’da 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Sayın Aliyev’in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini teşkil edecektir. 19 Şubat Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır” ifadelerini kullandı.