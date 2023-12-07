Azerbaycan'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan'da saat 08.14'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 68 km olarak kaydedildi.

Azerbaycan'da 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.14'te meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi.

Açıklamada, 5.6 büyüklüğündeki depremin, 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.

Depremin ardından hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.