Azerbaycan: Ermenistan siyasi irade gösterirse barış anlaşmasına giden yol açık

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, “Ermenistan siyasi irade gösterirse barış anlaşmasına giden yol açıktır” dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın bu yıl dış politikasında yaşanan gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ermenistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle müzakerelerde önemli sonuç elde edilmediğini söyleyen Bayramov, herhangi bir olumlu ilerlemenin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine olumlu etkisi olabileceğini belirtti. Bayramov, “Ermenistan'la barış sürecinden bahsediyoruz ama burada çevre çok önemli. Bu anlamda aralık ayında yaşanan gelişme ciddi bir güven artırıcı önlem olarak değerlendirilebilir. Bu anlaşma iki ülke arasında yapıldı, üçüncü bir ülke işin içine girmedi ve bu önemli bir nokta. Barış gündeminde bir takım önemli süreçler var. 2023 yılı sonunda doğrudan temaslar sayesinde bazı olumlu sonuçlar elde edildi. 2024'te ne gibi sonuçlara ulaşılacağını söylemek zor. Ancak süreçten umutluyuz. Meşru çıkarlarımıza dayalı, uluslararası hukuka dayalı olumlu adımlar atmaya hazır olacağız” dedi.

FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ ÇALIŞANLARININ 'İSTENMEYEN KİŞİ' İLAN EDİLMESİ

Fransa Büyükelçiliğinin 2 çalışanının Azerbaycan’da “istenmeyen kişi" ilan edilmesi konusuna değinen Bayramov, “Azerbaycan'daki Fransız büyükelçiliğinin iki çalışanını 'istenmeyen kişi' ilan edilmeden 2 gün önce Fransa büyükelçiliğine bir nota gönderilerek bu kişiler hakkında Azerbaycan’ın ilgili kurumlarında ciddi kanıtların bulunduğu ve konunun araştırılması gerektiği vurgulanmıştı. Onları bu konuları araştırmak için davet etmiştik. Fransa tarafı kendi çalışanlarının suçsuz olduğuna emin olsaydı, bu konu araştırabilirdi. Ancak buna yanaşmadılar ve Fransa Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi ve protesto notası büyükelçiye sunularak 48 saat içinde bu kişilerin Azerbaycan’ı terk etmesi istendi. Fransa Büyükelçimiz Leyla Abdullayeva dün Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve herhangi bir gerekçe ortaya koyulmadan, 2 Azerbaycanlı diplomatın 48 saat içinde Fransa’yı terk etmesi ile ilgili karar kendisine sunuldu. Fakat bizim adımımız ile Fransa'nın adımı arasında büyük fark var, biz delillerle konuşmuştuk ve Fransa tarafında bu araştırmanın yapılmasını teklif etmiştik” dedi.

"BARIŞA GİDEN YOL AÇIKTIR"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasına ilişkin süreçlerin önündeki engellere değinen Bakan Bayramov, “Meselenin bir geçmişi olduğunu da anlıyoruz. Buradaki yaklaşım her noktada anlaşmaya varmak yönündeyse bu çok uzun bir süreç olabilir. Bunun yerine yaklaşımımız her iki tarafın da mutabakata varacağı bir belge ortaya koymak. Bu, barış yönünde çok ciddi bir adım olabilir. Bunun olmasını engelleyen faktörlerden bahsedecek olursak, burada işgal faktörü büyük rol oynadı. 2020'den sonra ümit ediyorduk ki, süreç hızlı ilerleyecek, Ermenistan yasadışı silahlı gruplarını topraklarından çıkaracaktı. Ancak biz bunun da şahidi olmadık. Ermenistan siyasi irade gösterirse barış anlaşmasına giden yol açıktır. Bir sonraki aşamada neler olacağını göreceğiz” dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır komisyonunun Azerbaycan-Ermenistan sınırında 2 defa bir araya geldiğini kaydeden Bayramov, “Biz de tarafsız üçüncü bir ülkede veya Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırında görüşebiliriz teklifinde bulunduk. Prensip olarak Ermenistan ve Azerbaycan'ın dışişleri bakanları ve heyetleri herhangi bir hassasiyet oluşturmamak kaydıyla devlet sınırında buluşabilirler. Böyle bir öneri tarafımızdan dile getirildi. Zamanı geldiğinde bu tür toplantıların Azerbaycan ve Ermenistan'da yapılması ihtimaline gelince, neden olmasın. Bunu er ya da geç göreceğimizi düşünüyorum” dedi.







