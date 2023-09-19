Azerbaycan: Operasyonun durması için Karabağ’daki yasadışı silahlı güçler teslim olmalı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ’daki operasyonun sona ermesinin tek yolunun, Karabağ’daki yasadışı silahlı güçlerin teslim olması ve Karabağ’daki rejimin feshedilmesi olduğu bildirildi.

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da başlattığı operasyon devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı operasyonun sona ermesi için şartlarını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin temsilcilerini defalarca Azerbaycan tarafından diyaloğa davet edilmesine rağmen her seferinde bu tekliflerin reddedildiği belirtildi ve Azerbaycan yönetiminin, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin temsilcileriyle Yevlah’ta buluşmaya hazır olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Ancak terörle mücadele operasyonlarının sona ermesi için yasadışı Ermeni silahlı kuvvetlerinin teslim olmaları, tüm silahları teslim etmesi ve yasadışı rejimin kendisini feshetmesi gerekiyor. Aksi takdirde terörle mücadele tedbirleri sonuna kadar devam edecek” denildi.

KARABAĞ'DAKİ REJİMDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Karabağ’daki ayrılıkçı rejimin istihbarat merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, “Karabağ tarafı, Azerbaycan tarafına yangını derhal durdurması ve sorunun çözümü için müzakere masasına oturması çağrısında bulunuyor” ifadeleri kullanılmıştı.