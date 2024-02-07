Azerbaycanlılar cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

Azerbaycan, yeni cumhurbaşkanını seçmek için erken seçime gitti. Azerbaycanlıların 7 aday içerisinden tercih yapacağı seçimler için oy verme işlemleri sabah saatlerinde başladı. 2003’te babasından koltuğu devraldığından bu yana iktidarda olan İlham Aliyev, aralık ayında kararnameyle erken seçim ilan etmişti.

Azerbaycan'da Aliyev'in geçtiğimiz aralık ayında kararnameyle erken seçim ilan etmesi üzerine iki ay sonra cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı.

Azerbaycanlılar, yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dahil toplam 7 aday arasından, 7 yıl Azerbaycan'ı yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı. Cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 6 bin 500 sandık kuruldu. Son verilere göre ülkede 6,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullanabilecek.

Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek.

7 ADAY YARIŞIYOR

Seçimde; Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarışıyor.

30 YIL SONRA İLK

Azerbaycan'ın Ermenistan'dan aldığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapılıyor.

Karabağ'daki Şuşa'da, Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 22 binden fazla seçmen Azerbaycan Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de yapılmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin karar almıştı.