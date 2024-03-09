Aziz Yıldırım: Çocuklar artık Fenerbahçeli olmuyor

Fenerbahçe'nin bir önceki başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin tek sorununun 'başarı' olduğunu belirterek, "Çocuklar artık Fenerbahçeli olmuyor. Bunu durdurmamız lazım" dedi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği İzmir Şubesi'nin açılışında konuştu.

Dernek yönetimiyle arasında gönül bağı olduğunu ve yurt dışı seyahatinden dönerek açılışa katıldığını belirten Aziz Yıldırım, 'Hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

Fenerbahçe'nin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, "Ayrışma yapılmaması lazım. Ayrışma kulübe zarar verir, camiaya zarar verir. Bunun zararlarını ileride görürsünüz, bugün görmezsiniz bir şey. İleride 5-10 sene sonra bunları görürsünüz" dedi.

Fenerbahçeli olduğunu söyleyen herkesin kulübün başarılı olmasını istemesi gerektiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'nin başarısı mutluluğu hepimizindir. Başarısızlığı da bizimdir ama biz yönetenler kadar üzülmeyiz. Biz çünkü taraftarız. Biz olayı yaşarız, sabah unuturuz. Ama yönetici öyle değildir. Devam eder o üzüntü veya başka hadiseler devam eder. Biz taraftarız şu anda. Biz Fenerbahçe'nin başarısını isteriz."

"FENERBAHÇE'NİN TEK SORUNU BAŞARI"

Fenrbahçe'de başkanlık sorunu olmadını ancak bir başarı sorunu olduğunu belirten Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün Fenerbahçe'nin ne başkanlık sorunu var ne bir başka sorunu. Fenerbahçe'nin tek sorunu var, başarı. Bu başarı da şu an şampiyon olabilme şansımız var, Konferans Ligi'ni alma şansımız var. Bu ikisini hep beraber kenetlenip almamız lazım. Ondan sonra kavgayı yaparız. Kavga kolay şey, bizim için çok kolay. Onun için herkesi birlik ve beraberliğe çağırıyoruz. Bugün de onun için geldim. Herkes birleşsin. Bütün Fenerbahçeliler bir araya gelsin."

"ÇOCUKLAR FENERBAHÇELİ OLMUYOR"

Kızıyla ilgili yaşadığı bir anıyı da anlatan Aziz Yıldırım, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"10 yaşında kızım var, evde oturuyoruz yazın. Fenerbahçe maçı var, televizyon açık. Biz terasta arkadaşlar gelmiş sohbet ediyoruz. O da salıncakta sallanıyor. Geliyor maç kaç kaç diye soruyor, 1-0 galibiz diyoruz. Bakmıyorsa galibiz. Tamam gidiyor neşeli. Sonra gidiyor içeriye bakıyor televizyona 0-1 yazıyor, mağlup yani Fenerbahçe. Geliyor diyor ki baba 1-0 galibiz dedin orada 0-1 yazıyor mağlup gözüküyor. Televizyon yalan yazıyor diyorsun. Bunları yaşamak istemiyoruz. Bizim çocuklarımız hepimizin. Çocuklar artık Fenerbahçeli olmuyor. Bunu durdurmamız lazım. Hep beraber gerekirse mücadele etmeliyiz."