Azmettirici babaya müebbet, annesini öldüren çocuğa 38 yıl 6 ay hapis cezası

Eskişehir’de pompalı tüfekle annesini öldüren, 3 komşusunu da yaralayan 15 yaşındaki çocuğun ve azmettiricisi babasının yargılandığı mahkemede karar açıklandı. Azmettirici erkek müebbet, cinayeti işleyen çocuk ise 38 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir’de pompalı tüfekle annesini öldüren, 3 komşusunu da yaralayan 15 yaşındaki çocuğun ve azmettiricisi babasının yargılandığı mahkemede karar açıklandı. Azmettirici baba müebbet, cinayeti işleyen çocuk ise 38 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Ertorun Sokak’ta meydana gelen olayda 15 yaşındaki İ.A., annesi Serap Bor’u pompalı tüfekle vurarak öldürdü, 3 komşusunu da yaraladı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu annesini öldüren İ.A. ve azmettiricisi olduğu iddia edilen babası Erkan A. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOCUĞUN CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Çocuk yaşta sanık bulunmasından dolayı kapalı gerçekleştirilen davada 15 yaşındaki tutuklu sanık İ.A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu yargılanan baba Erkan A. ile öldürülen Serap Bor’un avukatları ile yakınları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk İ.A.’ya ‘üstsoydan akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Sanık İ.A.’nın küçük yaşta olması sebebiyle cezası 15 yıla düşürüldü. Ayrıca İ.A., olay günü anneannesi ve 3 komşusunu yaraladığı gerekçesiyle 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık İ.A., iki suçtan toplamda 38 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Baba Erkan A. ise azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma sonrası maktul Serap Bor’un annesi Cennet Bor, gözyaşlarını tutamayarak, “Kızımın kanı yerde kalmadı” dedi.



SERAP BOR'UN ANNESİNDEN AÇIKLAMA

Gözyaşlarını tutamayan anne Cennet Bor, karar sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olayın basında geniş yer bulması sebebiyle gazetecilere de teşekkür eden Bor, "Çocuğum bu gece rahat uyuyacak. Allah hepinizden razı olsun. Serbest bırakacaklar diye korkmuştum, yavrum bu gece mezarında rahat yatacak. ‘İnşallah bırakmazlar’ demiştim. Başka bir şey diyemiyorum ama yavrum rahat edecek” dedi.

AVUKAT: UMARIM EMSAL OLUR

Avukat Benian Dönder, “Kanunen verilebilecek en ağır ceza verildi. Umarım bu karar bütün kadın cinayetleri için bir emsal karar olur. Sonuçta bir annenin içi yanıyor, bugün bugün biraz olsun içi soğudu. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, herkese teşekkür ediyorum. Emsal bir karar olacağı kanaatindeyiz, bu kararla inşallah başka canlar yanmayacak” şeklinde konuştu.