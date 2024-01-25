Babacan'dan Erdoğan'a 'faiz' sorusu: Cevap bekliyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı faiz kararını değerlendirdi. Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 aydır faiz konusunda sessiz kaldığını çağrı yaparak, "Seçimlerden önce ben iktidarda olduğum sürece faiz iner daha da inecek deyip seçimlerden sonra 8 ayda 8 kere Merkez Bankası’nın faiz artırdığı bir ülkede Cumhurbaşkanı’nın sessiz kalması düşünülemez" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası’nın 8 ayda 8 defa faiz artırmasını AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağn'a sordu.

Ali Babacan, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 45’e yükseltmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Babacan, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 45 oranında artırmasını anımsatarak "Yani seçimden bu yana 8 ayda 8 kere faiz arttı. Ben buradan Sayın Erdoğan’a sormak istiyorum, bu faiz artışını destekliyor mu, desteklemiyor mu? Bu faiz artışı doğru bir şey mi? Yanlış bir şey mi?" dedi.

"CUMHURBAŞKANI’NIN SESSİZ KALMASI DÜŞÜNÜLEMEZ"

Babacan, şunları söyledi:

"Ülkenin Cumhurbaşkanı bu konuda 8 aydır sessiz kalamaz. Ve tutumunu açıklamadığı sürece piyasalarda da güven oluşmaz. Bu faiz artışı doğru mudur değil midir? Doğruysa Sayın Erdoğan çıkıp bunu apaçık desteklemesi gerekir. ‘Seçimlerden önce ben iktidarda olduğum sürece faiz iner daha da inecek’ deyip seçimlerden sonra 8 ayda 8 kere Merkez Bankası’nın faiz artırdığı bir ülkede Cumhurbaşkanı’nın sessiz kalması düşünülemez. Buradan halk olarak vatandaş olarak cevap bekliyoruz. Tüm piyasalar, bütün ticaret erbabı, sanayiciler de sayın Erdoğan’ın bu konudaki tutumunu merak ediyor. Bir an önce çıkın ve açıklayın. Bu faiz artışı doğru mudur değil midir? Sessiz kalamazsınız."