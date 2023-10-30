Babam öldü, onlar 3 ayda serbest kaldı

Oğulcan AYDIN

İstanbul Kurtköy’de otomobilleriyle yarış yaparken Zeki Aktaş’ın ölümüne yol açan iki sanığın tahliyesine Aktaş ailesi isyan etti. Aktaş’ın oğlu Sefa Aktaş, "Babam öldü. Alkollü ve uyuşturucu etkisi altında oldukları belirlenen iki kişi delillere rağmen üç ay sonra tahliye edildi. Adalet istiyoruz" dedi.

Zeki Aktaş’ın ölümüne yol açan ve 9 Temmuz’da Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda meydana gelen olay şöyle gelişti: Doğukan T. ve Mehmet Y. isimli iki sürücü araçlarıyla yarış yaparken Aktaş’ın kullandığı otomobile çarptı. Yaralanan ve kalbi duran Aktaş, tüm çabalara rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doğukan T.’nin 0.90 promil alkollü olduğu, Mehmet Y.’nin ise uyuşturucu bulundurma suçundan arandığı ve kanında uyuşturucu bulunduğu belirlendi. İki sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcılık Doğukan T.’nin birinci derecede asli kusurlu, Mehmet Y.’nin ise ikinci derecede asli kusurlu olduğu iddiasıyla iki sanığın “taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırılmasını istedi. Hazırlanan iddianamenin İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce kabulünün ardından sanıklar hakim karşısına çıktı. Sadece üç ay tutuklu kalan Mehmet Y. ve Doğukan T. ikinci duruşmada serbest bırakıldı.

RAPORDA DURUM SABİT

Tahliye kararına isyan eden Aktaş’ın oğlu Sefa Aktaş, şunları söyledi: "Belgelerde de çarpan sürücünün 0.90 promil alkollü olduğu tespit edildi. Üstelik bu kazadan yaklaşık 2 saat sonra yapılan ölçümlerdi. Kaza anında daha da yüksekti. Olaya karışan ikinci aracın sürücüsünün kanında da uyuşturucu çıktı. Bunlar bilirkişi raporunda da sabit. Babama atfedilen bir kusur olmadığı da açık. Delile rağmen katiller hâkim kararıyla 3 ay sonra serbest kaldı. Bundan sonra da hapse gireceklerini düşünmüyorum. Biz gereken cezayı almalarını ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz."