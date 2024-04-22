"Babamın Şarkıları" bale gösterisi 27 Nisan’da

Kültür Sanat Servisi

Mercan Selçuk’un klasikleşmiş Timur Selçuk şarkılarına koreografi yaptığı modern bale eseri "Babamın Şarkıları", Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT) performansıyla 27 Nisan’da sanatseverlerle buluşuyor.

MSDT’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Dünya Dans Günü kapsamında 27 Nisan’da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda ücretsiz olacak.

Timur Selçuk’un ölümünün 3’üncü yılında sunulacak olan gösteri, Münir Nurettin Selçuk’tan bugüne 3 nesildir süren sanat yolculuğunun bir izdüşümü olarak izleyicilere sunulacak.

Etkinlikte sanatçının "İspanyol meyhanesi", "Beyaz güvercin", "Ayrılanlar için", "Ekonomi bilmecesi" ve "Karantinalı Despina" adlı klasikleşmiş şarkılarına yaptığı klasik bale ve modern dans koreografileri MSDT dansçılarının performansları ve Selçuk’un videoları eşliğinde sahneye konulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ücretsiz olacak etkinlik için sanatseverler Biletinial uygulaması üzerinden davetiye oluşturulabilecek.