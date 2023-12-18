Babasından izinsiz aldığı otomobille kaza yapan çocuk, hayatını kaybetti

Gaziantep’te, iddiaya göre babasına ait otomobili izinsiz alan 16 yaşındaki Mehmet Kaya, direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada, Kaya ve yanındaki bir arkadaşı hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer 4 genç ise yaralandı.

Gaziantep’te 16 yaşındaki Mehmet Kaya babasından izinsiz aldığı araçla 5 arkadaşını da alarak gezmeye çıktı. Ehliyetsiz sürücü Mehmet Kaya’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 12.00 sıralarında Gaziantep’in Yavuzeli ilçesi Büyükkarakuyu köyü çıkışı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşlarındaki Mehmet Kaya, babası evde olmadığı sırada babasına ait otomobili izinsiz aldı. 5 arkadaşını da yanına alarak gezmeye çıkan Mehmet Kaya’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı.

Kazada sürücü Mehmet Kaya ve ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı hayatını kaybetti. 4 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta sıkışan 6 kişiye yapılan ilk müdahalenin ardından araç sürücüsü Mehmet Kaya ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedeni çıkartıldı.

İsimleri henüz öğrenilemeyen 4 genç ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarmanın kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.