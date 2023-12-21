Babasını baltayla öldüren çocuk tutuklandı: Evdeki yiyeceklerde zirai ilaç bulundu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 14 yaşındaki H.B. isimli çocuk, babası Ahmet Bakacak'ı baltayla başından vurarak öldürdü. Babasının "kendisine hakaret ve küfürler ettiğini, kızgın demirle kendisini döveceğini" belirten çocuk cinayeti işlediğini itiraf etmesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta babasını baltayla öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Andırın ilçesinde Geben Mahallesi'nde A.B'nin (58) şüpheli bulunan ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde baba A.B'nin yakınlarıyla yapılan mülakat ve evdeki kontrollerde, yiyecek maddelerinde ve şırınga içerisinde zirai ilaç zehri bulundu.

"KIZGIN DEMİRLE DÖVECEKTİ"

İncelemelerin ardından olay günü baba A.B. ile evde yalnız bulunan oğlu H.B'nin (14) ifadesi alındı. başvurdu.

H.B. ifadesinde, babasının kendisine hakaret ve küfürler ettiğini, kızgın demirle kendisini döveceğinden korktuğunu bu sırada baltayla öldürdüğünü itiraf etti.

Olayda kullanılan suç aleti balta ise evin yaklaşık 400 metre ilerisindeki çöp konteynerin içinde bulundu.

Çocuk, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.