BAE'de şiddetli yağış: Bazı uçak seferleri iptal edildi, futbol müsabakaları ertelendi
BAE'de başkent Abu Dabi ve Dubai'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle gerçekleşmesi planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi. Ülkede bugün yapılacak tüm yerel futbol müsabakaları da ertelendi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.
BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, başkent Abu Dabi ve Dubai kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı.
TÜM YEREL FUTBOL MÜSABALARI ERTELENDİ
BAE'nin hava yolu şirketlerinden Fly Dubai, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal ederken, çok sayıda uçuş da ertelendi.
Öte yandan BAE Futbol Federasyon, bugün yapılacak tüm yerel futbol müsabakalarının ertelendiğini, maçların yeni tarihinin daha sonra belirleneceğini duyurdu.
Ülkedeki emniyet ve yerel idarelerin teyakkuzda olduğu, yağışların salı günü öğlene kadar süreceği aktarıldı.