BAE'de şiddetli yağış: Bazı uçak seferleri iptal edildi, futbol müsabakaları ertelendi

BAE'de başkent Abu Dabi ve Dubai'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle gerçekleşmesi planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi. Ülkede bugün yapılacak tüm yerel futbol müsabakaları da ertelendi.

Dünya 16.04.2024 14:19 Giriş: 16.04.2024 14:19

Güncelleme: 16.04.2024 14:26 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv