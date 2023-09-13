BAE'li enerji şirketi, Hüsnü Özyeğin'in şirketinden hisse almaya hazırlanıyor

BAE menşeli Masdar şirketi, Türkiye ile BAE arasında imzalanan 50.7 milyar dolarlık anlaşmalar kapsamında Fiba Yenilenebilir Enerji A.Ş.’den hisse almaya hazırlanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) büyük enerji firmalarından Masdar, BAE ve Türkiye arasında 2 ay önce imzalanan yaklaşık 51 milyar dolarlık anlaşmaların ilk adımı için Hüsnü Özyeğin’in sahibi olduğu Fiba Yenilenebilir Enerji A.Ş.’den hisse satın almaya hazırlanıyor.



Bloomberg’in haberine göre görüşmeler henüz sonuçlanmazken sürecin içindeki kişiler görüşmeler hakkında bilgi vermedi. Fiba da yorum taleplerini yanıtsız bıraktı. Fiba ile yapılacak bir anlaşma Masdar'ın Türkiye pazarına girmesini sağlayacak.

İletişim Başkanlığı, 19 Temmuz’da AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE’ye yaptığı ziyaret sonrası iki ülke arasında toplam 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını duyurmuş ve anlaşmaların enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanları kapsadığını duyurmuştu.



Bu ziyarette iki ülke arasında ‘suçluların iadesi anlaşması’ da imzalanmıştı.